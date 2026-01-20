Ankara'daki barajların doluluk oranı: ASKİ açıkladı

Yayınlanma:
Ankara’da baraj doluluk oranları kritik seviyelerde. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, 20 Ocak 2026 itibarıyla barajların toplam doluluk oranı yüzde 12,62, kullanılabilir aktif su oranı ise yüzde 1,40 seviyesinde ölçüldü.

Ankara’da baraj doluluk oranları kritik seviyelerde. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 20 Ocak 2026 itibarıyla barajların toplam doluluk oranını ve kullanılabilir aktif su oranını açıkladı.

ANKARA’DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 12,62 OLDU

ASKİ TOPLAM BARAJ DOLULUK ORANI (20 OCAK 2026)

ASKİ, başkentteki barajların toplam doluluk oranını yüzde 12,62 olarak ölçtü. 20 Ocak tarihli güncel verilere göre, kış döneminde yağışların beklenen seviyede gerçekleşmedi. Barajlardaki su seviyeleri düşük seviyelerde kalmaya devam etti.

AKTİF KULLANILABİLİR SU ORANI: YÜZDE 1,40

ASKİ AKTİF BARAJ DOLULUK ORANI (20 OCAK 2026)

ASKİ, başkentteki barajlarda ölçülen aktif doluluk oranının yüzde 1,40 olduğunu açıkladı. Kentte aktif kullanılabilir su miktarının kritik seviyelerde seyrettiği bildirildi.

Yetkililer, kış dönemindeki yağışların düşük olmasının baraj rezervlerini olumsuz etkilediğini ifade ederken, su tasarrufu çağrılarının sürdüğü aktarıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
