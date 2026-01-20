Ankara'daki barajların doluluk oranı: ASKİ açıkladı

Ankara’da baraj doluluk oranları kritik seviyelerde. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, 20 Ocak 2026 itibarıyla barajların toplam doluluk oranı yüzde 12,62, kullanılabilir aktif su oranı ise yüzde 1,40 seviyesinde ölçüldü.