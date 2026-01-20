ASKİ'den su kesintisi iddialarına yanıt

"Ankara'da su kesintisi" iddialarına ilişkin Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Ankara’nın günlük su ihtiyacının 1 milyon 240 bin metreküp olarak belirlendiği hatırlatıldı.

"YÜZDE 98 ORANINDA SU TEMİNİ SAĞLANDI"

Son 2,5 aylık süreçte şehre verilen su miktarlarının incelendiği belirtilen açıklamada, kesinti uygulanan tarihlerde dahi Ankara genelinde ortalama yüzde 98 oranında su temininin sağlandığının görüleceği ifade edildi.

ASKİ, kamuoyunda bilinçli şekilde yayılan dezenformasyonlara itibar edilmemesi çağrısında bulunarak, Ankara’ya verilen günlük su miktarlarının bundan sonra düzenli olarak paylaşılacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Ankara genelinde planlı şekilde yapılan su kesintileri geçtiğimiz günlerde sona ermişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) konuya ilişkin açıklama yapmış; Çamlıdere Barajı'nda yürütülen çalışmaların tamamlandığını ve kent genelinde basınç düşüklüğü kaynaklı geçici su kesintilerinin bittiğini duyurmuştu.

Son Dakika | Mansur Yavaş'tan su kesintisi toplantısı! Tüm iddialara yanıt verdi

Ancak iddialar gündemden düşmemiş; bazı sosyal medyada ve yayın organlarında Ankara'daki su kesintisi iddiaları köpürtülerek kamuoyuna taşınmıştı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş da konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyerek söz konusu iddialara tek tek yanıt vermişti. Yavaş, "Tamamen yalan, yanlış bilgiler ve insanları paniğe sürükleyecek bilgiler. Bunların hepsini savcılığa intikal ettiriyoruz ama planlı bir şekilde organize bir çalışmaları olduğunu da Ankara halkının bilmesini isterim." ifadelerini kullanmıştı.