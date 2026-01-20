ASKİ'den su kesintisi iddialarına yanıt

ASKİ'den su kesintisi iddialarına yanıt
Yayınlanma:
Ankara'daki su kesintisi iddialarına Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)'den açıklama geldi. Açıklamada, Ankara'nın günlük su ihtiyacının 1 milyon 240 bin metreküp olduğu belirtilirken, son 2,5 aylık süreçte kesinti uygulanan günler dahil kent genelinde ortalama yüzde 98 oranında su sağlandığını bildirildi. Kamuoyunda yayılan iddiaların dezenformasyon içerdiği belirtildi.

"Ankara'da su kesintisi" iddialarına ilişkin Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Ankara’nın günlük su ihtiyacının 1 milyon 240 bin metreküp olarak belirlendiği hatırlatıldı.

aski-su-kesintisi-aciklama.jpg

"YÜZDE 98 ORANINDA SU TEMİNİ SAĞLANDI"

Son 2,5 aylık süreçte şehre verilen su miktarlarının incelendiği belirtilen açıklamada, kesinti uygulanan tarihlerde dahi Ankara genelinde ortalama yüzde 98 oranında su temininin sağlandığının görüleceği ifade edildi.

ASKİ, kamuoyunda bilinçli şekilde yayılan dezenformasyonlara itibar edilmemesi çağrısında bulunarak, Ankara’ya verilen günlük su miktarlarının bundan sonra düzenli olarak paylaşılacağını duyurdu.

aski-aciklama.jpg

NE OLMUŞTU?

Ankara genelinde planlı şekilde yapılan su kesintileri geçtiğimiz günlerde sona ermişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) konuya ilişkin açıklama yapmış; Çamlıdere Barajı'nda yürütülen çalışmaların tamamlandığını ve kent genelinde basınç düşüklüğü kaynaklı geçici su kesintilerinin bittiğini duyurmuştu.

Son Dakika | Mansur Yavaş'tan su kesintisi toplantısı! Tüm iddialara yanıt verdiSon Dakika | Mansur Yavaş'tan su kesintisi toplantısı! Tüm iddialara yanıt verdi

Ancak iddialar gündemden düşmemiş; bazı sosyal medyada ve yayın organlarında Ankara'daki su kesintisi iddiaları köpürtülerek kamuoyuna taşınmıştı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş da konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyerek söz konusu iddialara tek tek yanıt vermişti. Yavaş, "Tamamen yalan, yanlış bilgiler ve insanları paniğe sürükleyecek bilgiler. Bunların hepsini savcılığa intikal ettiriyoruz ama planlı bir şekilde organize bir çalışmaları olduğunu da Ankara halkının bilmesini isterim." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Türkiye
Ataşehir’de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Ataşehir’de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Emeklilerden Samsun'da eylem: Tarihi geçmiş ürünlere mahkum ediliyoruz
Emeklilerden Samsun'da eylem: Tarihi geçmiş ürünlere mahkum ediliyoruz