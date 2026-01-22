Barajlardaki su miktarı, İstanbul’da mevsimsel yağışlar ve günlük kullanım alışkanlıklarıyla eş zamanlı olarak gözlemlendi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 22 Ocak 2026 itibarıyla barajların ortalama doluluk seviyelerini kamuoyuyla paylaştı.

BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 25.7 OLDU

İSKİ’nin açıkladığı verilere göre İstanbul barajlarının doluluk oranı bugün yüzde 25.7 ’ye ulaştı. Barajların doluluk oranlarında kentte kısa süreli etkili olan kar yağışı ile aralıklarla devam eden yağmurun etkili olduğu gözlemlendi.

Yetkililer yağışların yetersiz olması nedeniyle seviyelerde dalgalanma yaşandığını belirtti. Su tasarrufu çağrıları sürüyor.



İSKİ'NİN VERİLERİNE GÖRE 21 OCAK PERŞEMBE İTİBARİYLE İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI

En yüksek doluluk yüzde 76,17 ile Elmalı Barajı’nda, en düşük oran ise yüzde 6,51 ile Kazandere Barajı’nda ölçüldü.