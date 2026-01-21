İSKİ açıkladı! İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İSKİ açıkladı! İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum
Yayınlanma:
İSKİ verilerine göre, İstanbul'a su veren barajlarda doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 25,42 oldu. En yüksek doluluk yüzde 76,12 ile Elmalı Barajı’nda, en düşük oran ise yüzde 6,51 ile Kazandere Barajı’nda ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 21 Ocak 2026 itibariyle kentteki barajların ortalama doluluk oranını kamuoyuyla paylaştı.

iski-1.png

BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 25,42 OLDU

Kente su sağlayan İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, bugün itibariyle yüzde 25,42 olarak ölçüldü. Böylece kentte uzun süredir devam eden düşük su seviyelerinde sınırlı da olsa yukarı yönlü bir hareket gözlendi.

iski2.png

İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUKLARI 14 GÜNDE YÜKSELİŞTE

İstanbul barajlarının son 14 günlük doluluk oranı verileri de paylaşıldı. Grafiklere göre 8 Ocak’ta yaklaşık yüzde 18,81 seviyesinde olan genel doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 25,42 e yükseldi. Böylece kentteki barajlarda son iki haftada kademeli bir artış oldu.

dagilim2.png

21 OCAK 2026 TARİHLİ İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

En yüksek doluluk yüzde 76,12 ile Elmalı Barajı’nda, en düşük oran ise yüzde 6,51 ile Kazandere Barajı’nda ölçüldü.

  • Ömerli Barajı: %35,78
  • Darlık Barajı: %42,22
  • Elmalı Barajı: %76,12
  • Terkos Barajı: %16,55
  • Alibey Barajı: %20,43
  • Büyükçekmece Barajı: %17,99
  • Sazlıdere Barajı: %15,31
  • Istrancalar Barajı: %31,28
  • Kazandere Barajı: %6,51
  • Pabuçdere Barajı: %8,08

iski.jpg

SU KAYNAKLARININ DURUMU HALA KRİTİK

Su kaynaklarının durumu hala kritik olduğu için birçok uzman ve yerel yönetim su kaynaklarını korumak için "su tasarrufu şart" diyerek uyarılarda bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

