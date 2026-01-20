İstanbul barajlarındaki son durum: İSKİ açıkladı

İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı, son günlerde etkili olmaya devam eden yağışların ardından merak edilmeye devam ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 20 Ocak 2026 itibariyle kentteki barajların ortalama doluluk oranını kamuoyuyla paylaştı.

Lapa lapa kar yağışının ardından İstanbul barajlarında son durum

BARAJ DOLULUK ORANI 25,07 OLDU

Kente su sağlayan İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, 20 Ocak 2026 itibariyle yüzde 25,07 olarak ölçüldü.

BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 19’DAN 25’E YÜKSELDİ

İSKİ, kentteki barajların son 14 günlük doluluk grafiğini'ne göre, 7 Ocak’ta yaklaşık yüzde 19 seviyesinde olan ortalama doluluk oranının, 20 Ocak itibarıyla yüzde 25 seviyesine yükseldiği görüldü.

Kentte aralıklarla etkili olan yağışların baraj seviyelerine sınırlı da olsa artış olarak yansıdığı görülürken, uzmanlar artışın yetersiz olduğunu ve su tasarrufunun önemini koruduğunu belirtiyor.

20 OCAK 2026 TARİHLİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

20 Ocak 2026 tarihli İSKİ verilerine göre, mevcut su miktarının barajlara göre kentin en fazla su tutan barajı Ömerli oldu. Ömerli’yi Darlık, Terkos ve Alibey barajları izledi.

Grafikte yer alan dağılıma göre İstanbul’un mevcut su kaynaklarında Ömerli’nin payı açık ara öne çıkarken, Kazandere, Sazlıdere ve Pabuçdere gibi barajlarda su miktarı düşük seviyelerde kaldı.

Ömerli barajı 33,51

Darlık barajı 40,07

Elmalı barajı 71,48

Terkos barajı 16,91

Alibey barajı 19,21

Büyükçekmece barajı 18,14

Sazlıdere barajı 15,19

Istrancalar 32,35

Kazandere 7,51

Pabuçdere 8,42