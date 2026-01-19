Lapa lapa kar yağışının ardından İstanbul barajlarında son durum

İstanbul’da aralıklarla etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri beyaza bürürken sahil bölgelerinde karla karışık yağmur görüldü. Yağışların ardından, İSKİ 19 Ocak 2026 baraj doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı.

İstanbul barajları yüzde kaç dolu? İSKİ son durumu açıkladı

Kente su sağlayan İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, 19 Ocak 2026 itibariyle yüzde 24.65 olarak kaydedildi.

DOLULUK ORANI SON 14 GÜNÜN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Bu kamsamda son 14 gün içinde İstanbul barajlarında sınırlı seviyede yükseliş gerçekleşti. İlk günlerde baraj doluluk oranı yüzde 18-19 seviyesindeyken, 13-19 Ocak arasında seviye 21'den yüzde 23-24'ye çıktı. Grafik sonunda doluluk oranı, son 14 günün en yüksek seviyesinde olduğu görüldü.

Bu veriler, artışın kademeli olduğunu ve ani bir su girişi olmadığını gösterirken, son 2 haftada yağış, kar ya da beslenme kaynaklı bir artış yaşandığı görüldü.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON 1 YILDA DÜŞÜŞ

İstanbul'daki barajların doluluk oranlarında son 1 yılda dikkat çekici düşüş yaşandı. İSKİ'nin açıkladığı verilere göre, kış mevsimi olan 31 Aralık 2025'te yüzde 18 seviyesinde ölçülürken, 18 Ocak 2026 itibariyle yüzde 23 civarında olduğu görüldü.

BARAJ DOLULUK ORANINDA SERT GERİLEME

İSKİ'nin aktardığı verilere göre, 19 Ocak 2026 itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyelerinden biri olarak yaklaşık yüzde 24 seviyesinde ölçüldü.

19 OCAK 2026 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ’nin 19 Ocak 2026 tarihli verilerine göre, İstanbul’daki barajlarda doluluk oranları barajdan baraja büyük farklılık gösterildi. Elmalı Barajı yüzde 71,98 ile en yüksek seviyedeyken, Kazandere'nin yüzde 7,61 ile en düşük seviyede olduğu belirtildi.

19 OCAK 2026 TARİHLİ İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %32,76

Darlık Barajı: %40,06

Elmalı Barajı: %71,98

Terkos Barajı: %16,43

Alibey Barajı: %19,05

Büyükçekmece Barajı: %17,83

Sazlıdere Barajı: %14,9

Istrancalar Barajı: %31,98

Kazandere Barajı: %7,61