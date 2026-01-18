İstanbul barajları yüzde kaç dolu? İSKİ son durumu açıkladı

İstanbul barajları yüzde kaç dolu? İSKİ son durumu açıkladı
İSKİ tarafından paylaşılan güncel verilere göre, İstanbul’a içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranı 18 Ocak itibarıyla yüzde 24,16 olarak ölçüldü. En yüksek doluluk yüzde 71,98 ile Elmalı Barajı’nda görülürken, en düşük seviye yüzde 7,61 ile Kazandere Barajı’nda kaydedildi.

İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı, son günlerde etkili olan yağışların ardından yüzde 24,16 seviyesine yükselirken, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20’nin altına kadar gerileyen su seviyelerinin, yağışların etkisiyle yeniden toparlanma sürecine girdi. Kritik eşik henüz aşılmasa da aylar sonra barajlar yüzde 20 seviyesine ulaşabildi.

Barajlarda yaşanan bu kısmi artışa rağmen, tablo geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında su tasarrufunun ne kadar hayati olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 6 Ocak'ta 18.91 iken bugünkü verilere göre yüzde 24.16 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 71.98 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 7.61 ile Kazandere Barajı oldu.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yeniden yükselişe geçti

İSTANBUL'DA BARAJLARIN DOLULUK ORANINDA SON DURUM

İSKİ'nin verilerine göre 18 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şu şekilde:

- Alibey Barajı yüzde 19.05

- Büyükçekmece Barajı yüzde 17.83

- Darlık Barajı yüzde 40.06

- Elmalı Barajı yüzde 71.98

- Istrancalar Barajı yüzde 31.98

- Kazandere Barajı yüzde 7.61

- Pabuçdere Barajı yüzde 14.9

- Sazlıdere Barajı yüzde 13.39

- Terkos Barajı yüzde 16.43

- Ömerli Barajı yüzde 32.76

