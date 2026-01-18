İstanbul barajları yüzde kaç dolu? İSKİ son durumu açıkladı

İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı, son günlerde etkili olan yağışların ardından yüzde 24,16 seviyesine yükselirken, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20’nin altına kadar gerileyen su seviyelerinin, yağışların etkisiyle yeniden toparlanma sürecine girdi. Kritik eşik henüz aşılmasa da aylar sonra barajlar yüzde 20 seviyesine ulaşabildi.

Barajlarda yaşanan bu kısmi artışa rağmen, tablo geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında su tasarrufunun ne kadar hayati olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 6 Ocak'ta 18.91 iken bugünkü verilere göre yüzde 24.16 oldu.

İstanbul'da barajlara kar bereketi

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 71.98 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 7.61 ile Kazandere Barajı oldu.

Yuvacık Barajı’nda su seviyesi 15 kat arttı

İSTANBUL'DA BARAJLARIN DOLULUK ORANINDA SON DURUM

İSKİ'nin verilerine göre 18 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şu şekilde: