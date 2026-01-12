İstanbul'da barajlara kar bereketi

Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı ve yağış miktarlarındaki yükseliş, su kaynaklarının mevcut durumunu yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

Özellikle büyükşehirlerde yaşayan milyonlarca vatandaş, içme suyu arzının sürdürülebilirliği açısından barajlardaki doluluk oranlarını yakından takip ediyor.

YENİDEN YÜZDE 20 SEVİYESİNİ GEÇTİ

İSKİ tarafından güncel baraj doluluk oranları açıklanmaya devam ediyor. Son bir haftadaki yağışlarla beraber 50 gün sonra yeniden yüzde 20 seviyesini geçti.

Kar yağışı ara verdi İstanbul büyük tehlikeyle karşı karşıya kaldı: Son 10 yılın en kötüsü

Etkili olan sağanak yağışın barajlara olan etkisi ise bugün açıklanan İSKİ verileri sonrası belli oldu. İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre İstanbul barajlarında genel doluluk oranı % 22,01 seviyesine yükseldi. Dün bu oran % 20,11 olarak duyurulmuştu.

Sağanak yağışın ardından barajlardaki son durum belli oldu!

Barajlarda yaşanan bu kısmi artışa rağmen, tablo geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında su tasarrufunun ne kadar hayati olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor.

12 Ocak 2026 tarihli verilere göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 22 seviyesinde ölçüldü. Bu oran, son 10 yılın en düşük doluluk seviyesi olarak kayıtlara geçti.

YILLARA GÖRE DOLULUK ORANLARINDA DÜŞÜŞ

Grafikte yer alan karşılaştırmaya göre, baraj doluluk oranları 2016–2019 döneminde yüzde 60’ın üzerinde seyrederken, 2019 yılında yaklaşık yüzde 90 ile zirve yaptı. Ancak 2020 sonrası dönemde belirgin bir düşüş yaşandı. Özellikle 2021 yılında doluluk oranı yüzde 22’ye kadar gerileyerek dikkat çekti.

İSTANBUL'DA BARAJLARIN DOLULUK ORANINDA SON DURUM

Ömerli Barajı: %28,37 Darlık Barajı: %34,04 Elmalı Barajı: %69,54 Terkos Barajı: %16,31 Alibey Barajı: %16,36 Büyükçekmece Barajı: %17,05 Sazlıdere Barajı: %13,87 Istrancalar Barajı: %44,76 Kazandere Barajı: %7,52 Pabuçdere Barajı: %7,52

"12 GÜN İÇİNDE %4.03 ARTIŞ YAKALADIK"

Hava durumu paylaşımlarıyla tanınan Hava Forum, "İstanbul barajları yağışlarla birlikte artış trendine girdi. 12 gün içinde %4.03 artış yakaladık. Sadece dünden bugüne %1.9 arttık. Yine de tasarrufa dikkat edelim, artış hızına katkımız olsun." diyerek duyurdu.