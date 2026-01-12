İstanbul'da barajlara kar bereketi

İstanbul'da barajlara kar bereketi
Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul baraj doluluk oranları gün gün güncellenmeye devam ediyor. İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, son bir haftadaki yağışlarla beraber yeniden yüzde 20 seviyesini geçti. Son açıklanan verilere göre ise baraj doluluk oranı yüzde 22 seviyesinin altında seyrediyor.

Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı ve yağış miktarlarındaki yükseliş, su kaynaklarının mevcut durumunu yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

Özellikle büyükşehirlerde yaşayan milyonlarca vatandaş, içme suyu arzının sürdürülebilirliği açısından barajlardaki doluluk oranlarını yakından takip ediyor.

istanbulbaraj-4.jpg

YENİDEN YÜZDE 20 SEVİYESİNİ GEÇTİ

İSKİ tarafından güncel baraj doluluk oranları açıklanmaya devam ediyor. Son bir haftadaki yağışlarla beraber 50 gün sonra yeniden yüzde 20 seviyesini geçti.

Kar yağışı ara verdi İstanbul büyük tehlikeyle karşı karşıya kaldı: Son 10 yılın en kötüsüKar yağışı ara verdi İstanbul büyük tehlikeyle karşı karşıya kaldı: Son 10 yılın en kötüsü

Etkili olan sağanak yağışın barajlara olan etkisi ise bugün açıklanan İSKİ verileri sonrası belli oldu. İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre İstanbul barajlarında genel doluluk oranı % 22,01 seviyesine yükseldi. Dün bu oran % 20,11 olarak duyurulmuştu.

iskiii.jpg

Sağanak yağışın ardından barajlardaki son durum belli oldu!Sağanak yağışın ardından barajlardaki son durum belli oldu!

Barajlarda yaşanan bu kısmi artışa rağmen, tablo geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında su tasarrufunun ne kadar hayati olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor.

12 Ocak 2026 tarihli verilere göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 22 seviyesinde ölçüldü. Bu oran, son 10 yılın en düşük doluluk seviyesi olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 78,51'e yükseldi

YILLARA GÖRE DOLULUK ORANLARINDA DÜŞÜŞ

Grafikte yer alan karşılaştırmaya göre, baraj doluluk oranları 2016–2019 döneminde yüzde 60’ın üzerinde seyrederken, 2019 yılında yaklaşık yüzde 90 ile zirve yaptı. Ancak 2020 sonrası dönemde belirgin bir düşüş yaşandı. Özellikle 2021 yılında doluluk oranı yüzde 22’ye kadar gerileyerek dikkat çekti.

whatsapp-image-2026-01-12-at-15-12-20.jpeg

İSTANBUL'DA BARAJLARIN DOLULUK ORANINDA SON DURUM

Ömerli Barajı: %28,37

Darlık Barajı: %34,04

Elmalı Barajı: %69,54

Terkos Barajı: %16,31

Alibey Barajı: %16,36

Büyükçekmece Barajı: %17,05

Sazlıdere Barajı: %13,87

Istrancalar Barajı: %44,76

Kazandere Barajı: %7,52

Pabuçdere Barajı: %7,52

"12 GÜN İÇİNDE %4.03 ARTIŞ YAKALADIK"

Hava durumu paylaşımlarıyla tanınan Hava Forum, "İstanbul barajları yağışlarla birlikte artış trendine girdi. 12 gün içinde %4.03 artış yakaladık. Sadece dünden bugüne %1.9 arttık. Yine de tasarrufa dikkat edelim, artış hızına katkımız olsun." diyerek duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Türkiye
Manisa merkezli 6 ilde IŞİD operasyonu
Manisa merkezli 6 ilde IŞİD operasyonu
Hatalı park eden sürücüye kızıp 15 dakika boyunca korna çaldı! Mahalle birbirine girdi
Hatalı park eden sürücüye kızıp 15 dakika boyunca korna çaldı! Mahalle birbirine girdi
IŞİD'e finansman sağlayan 2 kişi yakalandı
IŞİD'e finansman sağlayan 2 kişi yakalandı