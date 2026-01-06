Kar yağışı ara verdi İstanbul büyük tehlikeyle karşı karşıya kaldı: Son 10 yılın en kötüsü

İstanbul’da etkili olan kar yağışının ardından az da olsa yükselen barajlardaki doluluk oranları yeniden düşüşe geçti. İSKİ verilerine göre bugün İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 18.94 olarak kayıtlara geçti. Bu değerin son 10 yılda Ocak ayında yapılan ölçümlerdeki en düşük değer olduğu belirtildi.

İstanbul’un barajlarında düşük doluluk oranları geçtiğimiz haftaki kar yağışlarının ardından hafif de olsa yükselişe geçmişti. Kar yağışlarından önce yüzde 17.88 olarak ölçülen doluluk oranları karların erimesinin ardından yüzde 18.94’e kadar yükselmişti.

Ancak hava sıcaklıklarının lodosla son 3 gündür yükselmesinin ardından barajlardaki doluluk oranları yeniden düşmeye başladı. İSKİ verilerine göre bugün İstanbul barajlarında ortalama doluluk oranı yüzde 18.91 olarak ölçüldü.

istanbulbaraj-1.jpg

DOLULUK ORANI YÜZDE 18.91 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

İstanbul barajlarındaki yüzde 18.91 doluluk oranı Ocak ayında yapılan ölçümlerde en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. 2025 yılının Ocak ayında yapılan ölçümlerde doluluk oranı yüzde 41.53, 2024 yılında 52.45 olarak ölçülmüştü. 2019 yılında ise doluluk oranı yüzde 86.80 olarak tespit edilmişti.

Bir şehir susuzlukla karşı karşıya: Barajdaki su seviyesi yüzde 1’in altına geriledi!Bir şehir susuzlukla karşı karşıya: Barajdaki su seviyesi yüzde 1’in altına geriledi!

istanbulbaraj-4.jpg

EN YÜKSEK DOLULUK ELMALI BARAJI'NDA

İstanbul’un barajlarında en fazla doluluk oranına sahip baraj gölü Elmalı Barajı oldu. Elmalı Baraj gölü havzasında doluluk oranı yüzde 58.54 olarak ölçüldü.

istanbulbaraj-3.jpg

İstanbul’un kuzey kesiminde bulunan Kazandere Baraj gölü ise yüzde 4.48 doluluk oranıyla en az doluluk oranına sahip baraj gölü oldu. İstanbul’un su ihtiyacının büyük bölümünü sağlayan Ömerli Baraj gölü havzasında doluluk oranı yüzde 22.32, Terkos Baraj gölü havzasında ise yüzde 16.31 olark ölçüldü.

istanbulbaraj-2.jpg

İstanbul barajlarındaki doluluk oranları şöyle;

ÖMERLİ % 22.32

DARLIK % 29.65

ELMALI % 58.54

TERKOS % 16.31

ALİBEYKÖY % 12.37

BÜYÜKÇEKMECE % 15.97

SAZLIDERE % 13.31

ISTARNACALAR % 35.17

KAZANDERE % 4.48

PAPUÇDERE % 4.8

