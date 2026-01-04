Bir şehir susuzlukla karşı karşıya: Barajdaki su seviyesi yüzde 1’in altına geriledi!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa ilçesinin su ihtiyacını karşılayan Naip Barajı'nda doluluk oranının yüzde 1'in altına düştüğünü belirterek, "Susuzluk, kuraklığımız giderek artıyor. Naip Barajımız tamamen boşalmış durumda; ağaçların kökleri çıkmış, evler görünüyor, toprak çatlamış" dedi.

Süleymanpaşa ilçesinin su ihtiyacını karşılayan Naip Barajı'nda su seviyesi, ölü hacim olarak adlandırılan yüzde 1'in altına düştü. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, barajda incelemelerde bulundu, mahalleli ile bir araya geldi.

Yüceer, Naip Barajı'nın Süleymanpaşa ilçesinin merkez mahallelerinin bir kısmını, Kumbağ ve Barbaros mahallelerinin içme ve kullanma suyunu temin ettiğini söyledi.

naip-baraji-1-001.jpg

Barajın önünde açıklama yapan Candan Yüceer, "1,5 yıl önce doluluk oranı yüzde 22'lerin üzerindeydi ve bugün artık tamamen yüzde 1'in altına inmiş durumda. Son 50-60 yılın en kurak yazını, en kurak kışını geçirdik ve bugün bu aya rağmen Türkiye'nin birçok yerinde kar, yağmur varken, maalesef Trakya'mızda, Tekirdağ'ımız bu konuda hiç istediğimiz ne yağışı ne karı alabildi. Dolayısıyla bu susuzluk, kuraklığımız giderek artıyor. Naip Barajımız tamamen boşalmış durumda; ağaçların kökleri çıkmış, evler görünüyor, toprak çatlamış. Yaz aylarında yüzer terfi pompamızla ölü hacmini kullanabildik. Sistemin alamadığı suyu sizleri susuz bırakmayalım diye bu şekilde alabildik" diye konuştu.

"DENİZ SUYU ARITMA NOKTASINDA YOĞUN ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ"

Susuzluğa çözüm aradıklarını söyleyen Yüceer, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, TESKİ olarak göreve geldiğimiz günden beri kayıp, kaçakla mücadele etmek, hem içme suyu olsun hem şebekelerimizin yenilenmesi olsun aynı zamanda yeri kaynakların yapılması, barajlarımızın, göletlerimizin sayılarının artması noktasında gerçekten yoğun mesai harcıyoruz. Yetmiyor, deniz suyu arıtma noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

naip-baraji-2.jpg

SU TASARRUFU ÇAĞRISI

Candan Yüceer, su tasarrufu konusunda desteğe ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Bu yoğun çalışma içerisinde siz değerli hemşehrilerimizin de desteğine ihtiyacımız var. Hepimizi su tasarrufu başta olmak üzere, su tüketiminde desteğe davet ediyorum. Bu mücadele ancak dayanışmayla birlikte kazanabiliriz" dedi.

Kaynak:DHA

Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Türkiye
Bir zehirlenme vakası daha: Ankara'da 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Bir zehirlenme vakası daha: Ankara'da 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Lodos fırtınası dev tankeri vurdu! Sürüklenen tanker karaya oturdu
Lodos fırtınası dev tankeri vurdu! Sürüklenen tanker karaya oturdu
Sarıyer’de lodos nedeniyle tekne battı!
Sarıyer’de lodos nedeniyle tekne battı!