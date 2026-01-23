Türkiye genelinde kuraklık riski ve artan nüfusla birlikte İzmir'in su kaynakları merak konusu olmaya devam ediyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) İzmir barajlarının doluluk oranlarını açıkladı.

Son günlerde kent genelinde etkisini gösteren yağışlar, barajlardaki su seviyelerine sınırlı bir toparlanmaya katkı sundu. Özellikle İzmir’in içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Tahtalı Barajı’nda açıklanan güncel verilere göre doluluk oranı yüzde 0,78 seviyesinde ölçüldü. Mevcut oranlar İzmir’in su kaynakları açısından kritik sürecin devam ettiğini ortaya koydu.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI 23 OCAK 2026

En yüksek doluluk yüzde 41,98 İle Güzelhisar Barajı’nda, en düşük oran ise yüzde 0,78 ile Tahtalı Barajı’nda ölçüldü.

Gördes Barajı ise doluluk oranı yüzde 0,00 olarak ölçüldü. Bu veri, barajda aktif olarak kullanılabilecek su bulunmadığını ve su arzı açısından kritik bir seviyeye gelindiğini ortaya koydu.

Tahtalı Barajı: %0,78

Balçova Barajı: %11,65

Ürkmez Barajı: %7,33

Güzelhisar Barajı: %41,98

Gördes Barajı: %0,00

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %15,56

TAHTALI BARAJI'NDA 1 HAFTA'DA DÜŞÜŞ: 0,78’E GERİLEDİ

İzmir’de Tahtalı Barajı’nın doluluk oranı 16 Ocak’ta yüzde 0,94 iken, bugün 23 Ocak itibarıyla yüzde 0,78’e geriledi. Bu düşüş, kentte yağışlara rağmen barajlardaki su seviyesinin kritik seviyelerde kalmaya devam ettiğini gösterdi.

SU KESİNTİLERİ SIKLAŞTIRILDI

6 Ağustos 2025 tarihinden itibaren kent genelinde 5 saatlik planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanmasına rağmen barajlardaki su seviyesinde büyük bir artış görülmedi. 2025’te başlatılan uygulama kapsamında, başlangıçta üç günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül 2025’den itibaren iki günde bire düşürüldü. 10 Aralık’tan itibaren ise kesintiler her gün uygulanmaya başladı.

Barajlar sıfırı gördü İzmir'in suyu bitti! Uzman isim acı reçeteyi açıkladı

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajın kullanılabilir su miktarını gösterir. Yani barajın toplam kapasitesi değil, içme suyu ve enerji üretimi için fiilen kullanılabilecek suyun oranıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

23 OCAK 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

23 Ocak Ankara baraj doluluk oranı

23 Ocak İstanbul baraj doluluk oranı