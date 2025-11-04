Barajlar sıfırı gördü İzmir'in suyu bitti! Uzman isim acı reçeteyi açıkladı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, İzmir'de yaşanan kuraklık krizinin düzenli su kesintileriyle başladığını belirtti. Yaşar, "Çok ciddi bir kurak dönemdeyiz. Ama kuraklığın gelişini zaten çok uzun yıllar önce 'su konusunda B ve C planlarını yapmamız gerekiyor' diye söyledik ama maalesef yapmadık. Taa ki ağustos ayına kadar, ağustos ayında sular kesilmeye başladı düzenli olarak. Bu ne demektir? Bu, İzmir'de su bitti demektir. Su bitti zaten İzmir'de" dedi. Gece 23.00 ile sabah 05.00 arasında yapılan kesintilerin birkaç yıl önce başlaması gerektiğini ifade eden Yaşar, bu kesintiler sayesinde günde yaklaşık 100 bin metreküp su tasarrufu sağlandığını ve bunun siyasi bir başarısızlık olmadığını vurguladı.

BARAJLARDA "ÖLÜ HACİM" TEHLİKESİ

Barajlardaki su seviyelerinin kritik noktanın altına indiğini ve "ölü hacim" olarak adlandırılan suyun kullanılmaya başlandığını belirten Prof. Dr. Yaşar, bu durumun tehlikelerine dikkat çekti. Yaşar, şunları söyledi:

"Gördeş Barajı aktif doluluk sıfır. Ölü hacim vardır. 15 milyon metreküp ama orası da tehlikelidir. Barajın bütün pisliğinin toplandığı bir yer. Tahtalı da aynı şekilde. Şu anda aktif olarak yüzde 1.66 yani 4.5 milyon metreküp falan su var. Ondan sonra bir 15 milyon daha ölü hacim dediğimiz bir olay vardır. İZSU şu anda ölü hacimleri değerlendirmek istiyor. Çok tehlikeli bir durum. Bütün bunların yerine eğer baştan itibaren İZSU’da jeoloji mühendisleri olsaydı, hidrojeologlar olsaydı zaten geçen sene itibaren tedbirler başlardı. Yavaş yavaş sular kesilirdi. Bu siyasi bir başarısızlık değil. Tam tersi bir başarıdır bu. Mesela şu anda akşam 11 sabah 5 arası kesintiden kimse rahatsız değil. Bunu bir yıl önceden başlasaydınız bir yılda 37-40 milyon metreküp su tasarrufu sağlardınız."

"YAPILAN YANLIŞLAR ÜLKEMİZİN BEKASINI İLGİLENDİREN YANLIŞLAR"

Sorunun temelinde yanlış su kullanımının yattığını ifade eden Prof. Dr. Yaşar, özellikle yer altı sularının bilinçsizce tüketildiğini belirtti. Yaşar, "15-20 yıl önce 40-50 metrelerdeydi, şu anda 450 metrelere düştü. Yapılan yanlışlar, ülkemizin bekasını ilgilendiren yanlışlar. Çünkü bütün dünyada ülkelerin bekası suyla ilgilidir. Su varsa devlet vardır. Dünyadaki bütün medeniyetlerin çöküş nedeni susuzluktur. Aynı zamanda dünyadaki bütün ekonomik krizlerin nedeni de kuraklıktır. Bunu 2021 yılında yaşadık" dedi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Kuraklığın tarımı da ciddi şekilde tehdit ettiğine dikkat çeken Yaşar, Göller Bölgesi'nin çok su isteyen elma üretimi nedeniyle "çöller bölgesi" haline geldiğini ve Eğirdir Gölü'nün kurumak üzere olduğunu söyledi.

Çözüm için Tarım Bakanlığı'nın devreye girerek her havzanın su potansiyeline göre tarım ürün deseni belirlemesi gerektiğini vurgulayan Yaşar, "Yapmamız gereken artık çok şey var. Önce suyu çok çok iyi kullanacağız. Bütün arıtma tesislerini sübvanse edelim. Çiğli arıtma var. Günde 500 bin metreküp suyumuzu denize veriyoruz. Bunu arıttıktan sonra mutlaka tarım alanlarına kazandırmalıyız. Gördes barajı mesela altı delik. Onun da bir şekilde elden geçirmesi lazım” diye konuştu.

"KESİNTİLER DEVAM ETMELİ"

Ekim ayındaki yağışların barajları doldurmaya yetmediğini, çünkü kurak toprak ve bitkilerin önce bu suyu emdiğini belirten Prof. Dr. Yaşar, barajların asıl dolum aylarının 10 Aralık ile 15 Nisan arası olduğunu ifade etti. Yaşar, "Aralık 10'dan sonra yüzde 20 olursa çok çok güzel bir şey. Muhteşem ötesi olur ki olmaz zaten. Yani daha su kesintileri devam etmeli. Yağsa bile devam etmeli. Biraz yer altı suları, kuyuları dinlensin biraz” diyerek sözlerini tamamladı.