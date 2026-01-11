Tipi bastırdı ulaşım durdu: Araçlar geri gönderiliyor

Sivas-Kayseri kara yolunda kış şartları hayatı felç etti. Kar yağışının ardından bölgede etkisini artıran şiddetli tipi, ulaşımı tamamen durdurdu. Sürücüler ve yolcular, kapanan yolda mahsur kalmamak için yetkililerin yönlendirmesiyle geri dönmek zorunda kaldı.

KOVALI KAVŞAĞI'NDA GEÇİT YOK

Trafik ekipleri, riskli hale gelen yolda önlemleri artırdı. Kovalı Kavşağı'nda konuşlanan ekipler, araçların geçişine kesinlikle izin vermiyor. Yola devam etmek isteyen sürücüler, güvenlik gerekçesiyle geldikleri kent merkezine yönlendiriliyor.

3 ilde 940 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

KARAYOLLARI EKİPLERİ ZAMANA KARŞI YARIŞIYOR

Yolun ulaşıma kapanmasıyla birlikte Karayolları ekipleri de seferber oldu. İş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, yolu tekrar trafiğe açmak için zorlu hava koşullarına rağmen mücadele ediyor. Ancak tipinin şiddeti, çalışmaları güçleştiriyor.