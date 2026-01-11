Tipi bastırdı ulaşım durdu: Araçlar geri gönderiliyor

Tipi bastırdı ulaşım durdu: Araçlar geri gönderiliyor
Yayınlanma:
Sivas ve Kayseri'yi birbirine bağlayan kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipiye teslim oldu. Görüş mesafesinin düştüğü ve yolun kapandığı güzergahta ekipler araç geçişine izin vermiyor

Sivas-Kayseri kara yolunda kış şartları hayatı felç etti. Kar yağışının ardından bölgede etkisini artıran şiddetli tipi, ulaşımı tamamen durdurdu. Sürücüler ve yolcular, kapanan yolda mahsur kalmamak için yetkililerin yönlendirmesiyle geri dönmek zorunda kaldı.

KOVALI KAVŞAĞI'NDA GEÇİT YOK

Trafik ekipleri, riskli hale gelen yolda önlemleri artırdı. Kovalı Kavşağı'nda konuşlanan ekipler, araçların geçişine kesinlikle izin vermiyor. Yola devam etmek isteyen sürücüler, güvenlik gerekçesiyle geldikleri kent merkezine yönlendiriliyor.

3 ilde 940 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor3 ilde 940 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

KARAYOLLARI EKİPLERİ ZAMANA KARŞI YARIŞIYOR

Yolun ulaşıma kapanmasıyla birlikte Karayolları ekipleri de seferber oldu. İş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, yolu tekrar trafiğe açmak için zorlu hava koşullarına rağmen mücadele ediyor. Ancak tipinin şiddeti, çalışmaları güçleştiriyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Türkiye
Rüzgardan dolayı ayakta durmakta zorlandılar
Rüzgardan dolayı ayakta durmakta zorlandılar
AVM'de biber gazlı yer kiralama kavgası
AVM'de biber gazlı yer kiralama kavgası
Yarın İstanbul'da beklenen kar yağışı için İBB'den de açıklama geldi!
Yarın İstanbul'da beklenen kar yağışı için İBB'den de açıklama geldi!