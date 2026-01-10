3 ilde 940 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

3 ilde 940 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Yayınlanma:
Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini artıran kar yağışı ve şiddetli tipi hayatı felç etti. Erzurum, Erzincan ve Ardahan illerinde toplam 940 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, belediye ve İl Özel İdare ekipleri kapanan yolları açmak için operasyon başlattı.

Kar ve tipinin en ağır hissedildiği illerden biri olan Erzurum’da kırsal mahallelerle bağ kesildi. Kent genelinde 567 mahalle yolu ulaşıma kapanırken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele için adeta ordu kurdu. Toplamda 400 araç ve 1200 personel, yolları yeniden trafiğe açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ERZİNCAN VE ARDAHAN'DA KÖY YOLLARI GEÇİT VERMİYOR

Erzincan ve Ardahan'da da manzara farksızdı. Gece saatlerinden itibaren bastıran kar yağışı ulaşımda büyük aksamalara neden oldu. Erzincan'da 328 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi 35 araç ve 92 personelle sahada kar temizleme çalışması yürütüyor. Ardahan'da ise 45 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor ve İl Özel İdaresi ekipleri, özellikle yüksek kesimlerdeki yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

KARLA MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Ulaşımın durduğu bölgelerde ekiplerin önceliği ana arterler ve hasta nakli gibi acil durumların yaşandığı yerleşim yerlerine veriliyor. Yetkililer, tipi nedeniyle açılan yolların tekrar kapanabileceği uyarısında bulunarak sürücülerin zincirsiz ve hazırlıksız yola çıkmamaları konusunda dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

