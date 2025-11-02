İstanbul'un baraj doluluk oranı belli oldu

İstanbul'un baraj doluluk oranı belli oldu
İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son aylarda ciddi bir düşüş yaşadı. İSKİ verilerine göre, 30 Haziran’da yüzde 66,23 olan ortalama doluluk oranı, 2 Kasım itibarıyla yüzde 22,72’ye geriledi. En yüksek doluluk yüzde 53.07 ile Elmalı Barajı’nda, en düşük oran ise yüzde 1.96 ile Kazandere Barajı’nda kaydedildi.

İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranları, yetersiz yağışlar nedeniyle düşüşünü sürdürüyor. Su seviyeleri kritik seviyelere doğru geriliyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 22.72 oldu.

Yağış sonrası barajlardaki son durum belli oldu

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 53.07 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 1.96 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 2 Kasım itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 11.17

• Büyükçekmece Barajı yüzde 26.21

• Darlık Barajı yüzde 34.23

• Elmalı Barajı yüzde 53.07

• Istrancalar Barajı yüzde 19.45

• Kazandere Barajı yüzde 1.96

• Pabuçdere Barajı yüzde 5.16

• Sazlıdere Barajı yüzde 23.62

• Terkos Barajı yüzde 25.58

• Ömerli Barajı yüzde 18.23

