İstanbul'un baraj doluluk oranı belli oldu

İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranları, yetersiz yağışlar nedeniyle düşüşünü sürdürüyor. Su seviyeleri kritik seviyelere doğru geriliyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 22.72 oldu.

Yağış sonrası barajlardaki son durum belli oldu

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 53.07 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 1.96 ile Kazandere Barajı oldu.

BARAJ DOLULUK ORANI BELLİ OLDU

İSKİ'nin verilerine göre 2 Kasım itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: