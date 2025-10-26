Yağış sonrası barajlardaki son durum belli oldu

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye başladı.

Bursa'dan sonra orada da su krizi başladı! Barajda sadece 10 günlük su kaldı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 23.27 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 52.81 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 1.74 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 26 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: