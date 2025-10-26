Yağış sonrası barajlardaki son durum belli oldu

Yayınlanma:
İstanbul’da Cuma günü etkili olan ve Cumartesi günü yer yer etkisini sürdüren yağışların ardından, şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları açıklandı.

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye başladı.

barajj.jpg

Bursa'dan sonra orada da su krizi başladı! Barajda sadece 10 günlük su kaldıBursa'dan sonra orada da su krizi başladı! Barajda sadece 10 günlük su kaldı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 23.27 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 52.81 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 1.74 ile Kazandere Barajı oldu.

iski.jpg

İSKİ'nin verilerine göre 26 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 12.27

• Büyükçekmece Barajı yüzde 27.53

• Darlık Barajı yüzde 36.09

• Elmalı Barajı yüzde 52.81

• Istrancalar Barajı yüzde 19.72

• Kazandere Barajı yüzde 1.74

• Pabuçdere Barajı yüzde 5.82

• Sazlıdere Barajı yüzde 25.08

• Terkos Barajı yüzde 27.46

• Ömerli Barajı yüzde 16.45

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

