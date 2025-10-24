Bursa'dan sonra orada da su krizi başladı! Barajda sadece 10 günlük su kaldı

Kuraklık ve düşen yağış miktarı nedeniyle barajlarda kuraklık görünmeye başlandı. Bursa'da su tamamen biterken Muğla'nın bodrum ilçesinde ise yalnızca 10 günlük su kaldığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre Bodrum'da içme suyunun karşılandığı Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranı kritik seviyelere düştü.

20 milyon metreküp su kapasitesine sahip Mumcular Barajı'nda doluluk yüzde 6 ile ölü hacim seviyesine düşerken; 40 milyon metreküp su seviyesine sahip Geyik Barajı da aynı tehlikeyle karşı karşıya. Geyik Barajı'ndaki doluluk oranı da yüzde 13 seviyesine geriledi. Geyik Barajı'nda su yüzeyinin alglerle kapandığı görüldü.

Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik Bodrum'da yaşanan su stresiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"SUYUN YARISI TERMİK SANTRAL İÇİN KULLANILIYOR"

Özçelik, "Geçen aylarda Mumcular Barajı kuruyunca bu alınamadı. Geyik Barajı'ndan ise 600 litre/saniye su temin ediliyordu. Geçen haftalarda kuraklık olunca bunun 270 litre/saniyelik kısmı kesildi. Böyle olunca buradan temin edilen su miktarı 330 litre/saniye civarına kadar düştü. Geyik Barajı'ndaki doluluk oranı şu an yüzde 13 civarında ve bu ise ölü hacme kadar 2 milyon metreküp civarında suyumuz kaldığını ifade etmektedir. Bu ise Bodrum'un suyunun tamamının buradan karşılanması durumunda 20 gün kadar yetebilecek suya karşılık geliyor. Ancak buradaki suyun yarısı termik santral için kullanılıyor. Dolayısıyla 10 günlük bir su rezervimiz var demektir. 300 litre/saniyelik Mumcular Barajı'ndan, 270 litre/saniyelik su Geyik Barajı'ndan kesildi. Kalan 330 litre/saniye de Geyik Barajı'nda ölü hacme erişilmesinin ardından kesilecektir. Bu durumunda Geyik ve Mumcular barajlarından toplamda 900 litre/saniyelik bir su kesintisi söz konusu olacak" dedi.

"SON 52 YILIN EN KURAK DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ"

Son 52 yılın en kurak döneminin yaşandığını söyleyen Doç. Dr. Özçelik açıklamasında, "Mevcut su kullanımının, şehre suyun Milas Ovası’na sulama suyu sağlayan Akgedik Barajı'ndan ve yer altı su kuyularından temin edildiğini ve edileceğini gösteriyor. Bu bölgede kuraklık oranı, ülke genelinden biraz daha az olmasına rağmen yüzde 25 civarında bir su eksikliği söz konusu. Önümüzdeki yıllarda yağış eksikliği devam ederse yer altı su rezervlerimiz riske girer" ifadelerini kullandı.