Bursa’da korkutan otel yangını: 8 yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir otelde yangın çıktı. Otelin birinci bodrum katında sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın başladı.

OTELE YOĞUN DUMAN YAYILDI

Otelde konaklayan yerli ve yabancı misafirler, üst katlara yayılan yoğun duman nedeniyle acil servisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ayrıca itfaiye ekipleri, otelin üst katlarında mahsur kalan vatandaşları sepetli araçlarla güvenli bir şekilde tahliye etti.

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak dumandan etkilenen ve duman zehirlenmesi şüphesiyle gözlem altına alınan 8 kişi, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.