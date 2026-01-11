Ahırdaki yangın binanın çatısına sıçradı!

Yayınlanma:
Tokat’ın Erbaa ilçesinde ahırda başlayan yangın, 2 katlı evin çatısına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı.

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Selçuklu ilçesine bağlı Resul Soymaz’a ait ahırda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyüdü ve yanında bulunan 2 katlı binanın çatısına sıçradı.

Diyarbakır'da 10 kişi otel yangınındaki dumandan hastanelik olduDiyarbakır'da 10 kişi otel yangınındaki dumandan hastanelik oldu

1 SAATLİK ÇABALAR SONUCUNDA SÖNDÜRÜLDÜ!

Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahaleleri sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

yangin.png

ÇATIDA HASAR MEYDANA GELDİ!

Çıkan yangında, ahırdaki samanlar da yanarken evin çatısında hasar meydana geldi. Meydana gelen yangına ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:DHA

