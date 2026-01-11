Diyarbakır'da 10 kişi otel yangınındaki dumandan hastanelik oldu

Diyarbakır'da 10 kişi otel yangınındaki dumandan hastanelik oldu
Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 7 katlı bir otelde yangın çıktı. Alevler nedeniyle 10 kişi dumandan etkilenirken yangın itfaiyenin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı İnönü Bulvarı’nda meydana gelen olayda, 7 katlı bir otelin 3’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

yangin.jpeg

10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ!

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından yangın, güçlükle kontrol altına alındı. Dumandan etkilendiği belirlenen 10 kişi ise, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi'de mobilyacılar sitesinde korkutan yangın! O anlar kameradaSultangazi'de mobilyacılar sitesinde korkutan yangın! O anlar kamerada

Binada yapılan soğutma çalışmalarının ardından, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.


Kaynak:DHA

