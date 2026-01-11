Diyarbakır'da 10 kişi otel yangınındaki dumandan hastanelik oldu

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı İnönü Bulvarı’nda meydana gelen olayda, 7 katlı bir otelin 3’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ!

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından yangın, güçlükle kontrol altına alındı. Dumandan etkilendiği belirlenen 10 kişi ise, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Binada yapılan soğutma çalışmalarının ardından, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.



