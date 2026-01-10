Sultangazi'de mobilyacılar sitesinde korkutan yangın! O anlar kamerada

Sultangazi'deki Gamas Mobilyacılar Sitesi'nde katı atık bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, o anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan Gamas Mobilyacılar Sitesi'ndeki tek katlı katı atık bölümünde çıktı.

Fethiye'de gulet teknede yangın çıktı!Fethiye'de gulet teknede yangın çıktı!

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. Yangın sırasında katı atık bölümünde hasar meydana geldi.

O ANLAR VAYANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Atölyedeki yangın ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

