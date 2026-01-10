Sultangazi'de mobilyacılar sitesinde korkutan yangın! O anlar kamerada

Yangın, saat 18.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan Gamas Mobilyacılar Sitesi'ndeki tek katlı katı atık bölümünde çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. Yangın sırasında katı atık bölümünde hasar meydana geldi.

O ANLAR VAYANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Atölyedeki yangın ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.