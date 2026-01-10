Fethiye'de gulet teknede yangın çıktı!

Fethiye'de gulet teknede yangın çıktı!
Yayınlanma:
Muğla'da bir tersanede yapımı devam eden bir teknede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken teknede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir tersanede yapımı devam eden 20 metrelik gulet teknede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, teknedeki soğutma çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

fethiyede-yapimi-suren-20-metrelik-gule-1107363-328767.jpg

YAPIMI DEVAM EDEN TEKNEDEN ALEVLER YÜKSELDİ

Yangın, gece yarısı Karagözler Mahallesi’nde bulunan tersanedeki gulet teknede meydana geldi.

Son dakika | Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın!Son dakika | Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın!

Yapımı devam eden 20 metrelik gulet tekneden alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi.

fethiyede-yapimi-suren-20-metrelik-gule-1107361-328767.jpg

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Teknedeki soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme yapılacağı belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!
Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Türkiye
İtfaiye raporu olmayan iş yerleri için son tarih verildi!
İtfaiye raporu olmayan iş yerleri için son tarih verildi!
BUDO'nun 8 seferi daha iptal edildi
BUDO'nun 8 seferi daha iptal edildi