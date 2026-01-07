Son dakika | Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın!

İstanbul Esenyurt'ta havalandırma malzemelerinin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, depoda hasar meydana geldi.

Yangın saat 12.00 sıralarında Zafer Mahallesi 133. Sokak'ta bulunan havalandırma malzemeleri deposunda çıktı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

1 KİŞİ AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

Yangın sırasında iş yerinde bulunan ve dumandan etkilenen 1 kişinin tedavisi ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yanan iş yerinde hasar meydana geldi.