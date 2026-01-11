Bolu'da korkutan angın: Tek katlı ahşap ev küle döndü

Yayınlanma:
Bolu'da bir köy evi bacadan çıkan yangın nedeniyle küle döndü.

Bolu'da köyde bulunan tek katlı ahşap bir ev bacasından başlayan yangında küle döndü.

BACADAN BAŞLAYAN YANGIN TÜM EVİ SARDI

Saat 17.30 sularında Gövem Köyü'nde Salih Yerlikaya'ya ait tek katlı ahşap bir evin bacasından çıkan yangın eve sıçradı.

Alevler kısa sürede ahşap evi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

AHŞAP EV KÜLE DÖNDÜ

İtfaiye ekipleri alevlerin evi sardığı yangına müdahale etti. Yangında tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:DHA

