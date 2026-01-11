Manisa’da yangın paniği! Alevler 2. kata kadar ulaştı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Peker Mahallesi’nde 1605 ve 1701 sokaklara cephesi bulunan bir oyun salonunda sabah saatlerinde yangın çıktı. İş yerinin ön cephesinden yoğun dumanlar yükselirken, arka sokağa bakan kısmından çıkan alevlerin apartmanın ikinci katına kadar ulaşması mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.

BİR ARAÇ DA YANMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Dar sokaklar ve çift taraflı park edilen araçlar nedeniyle gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, iş yerinin bulunduğu alana girmekte güçlük çekti.

Yangın sırasında iş yeri önünde park halindeki bir araç da yanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

ALEVLER 1 SAATİN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ!

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından alevler 1 saatin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Oyun salonunda zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.