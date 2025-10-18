Barajlar alarm veriyor: Balçova Barajı da dibi gördü

Yayınlanma:
İzmir'de içme suyunun sağlandığı barajlardan Alaçatı Kutlu Aktaş ve Gördes'in ardından Balçova Barajı da kurudu. Böylelikle kente su sağlayan 6 barajdan 3’ü tamamen kurumuş oldu.

İzmir’de kuraklık alarmı büyüyor. Kentin içme suyu kaynaklarından biri olan Balçova Barajı da tamamen kurudu. Alaçatı Kutlu Aktaş ve Gördes'in ardından Balçova Barajı'nın da kurumasıyla birlikte İzmir’e içme suyu sağlayan 6 barajdan 3’ü tamamen kurudu.

Yağış azlığı nedeniyle barajlardaki doluluk oranları hızla düşerken, Tahtalı Barajı’nda su seviyesi yüzde 2,58’e, Ürkmez Barajı’nda yüzde 3,64’e, Güzelhisar Barajı’nda ise yüzde 47,7’ye kadar geriledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü, 15 yıldır içme suyu alınmayan Güzelhisar Barajı’nı yeniden devreye soktu. Ayrıca Sarıkız, Göksu ve Halkapınar kuyularının kapasitesi artırılarak kentin günlük su ihtiyacı karşılanmaya çalışılıyor.izmirde-balcova-baraji-da-kurudu-969302-287901.jpg

SU REZERVİNDE KRİTİK SEVİYEYE DÜŞÜLDÜ

Kritik seviyeye düşen su rezervinin yağışlı döneme kadar korunabilmesi için kent genelinde 2 günde bir dönüşümlü su kesintisi, park ve bahçelerde sulama kısıtlaması ve aşırı su tüketen abonelere kademeli tarife gibi önlemler uygulanıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

