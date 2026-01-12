Adana'da faciadan dönüldü: İkiye ayrılan araçtan canlı kurtuldu
Adana'nın Ceyhan ilçesinde gece geç saatlerde şiddetli bir trafik kazası yaşandı. Kaza, Adnan Menderes Bulvarı Serap Aktaş Koşu Yolu mevkiinde saat 01.40 sıralarında meydana geldi.
KAYGAN YOLDA KONTROLÜ KAYBETTİ
Hamdilli istikametinden şehir merkezine ilerleyen ve Seval E. kullandığı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ
Kontrolden çıkan araç, yoldan çıkıp refüjde bulunan bir aydınlatma direğine şiddetle çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. Araçtaki sürücü Seval E. ve yolcu Çağatay D. enkaz içinde sıkıştı.
Beylikdüzü’nde aynı yerde üst üste iki kaza
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası; 1 ölü, 10 yaralı
YARALILAR İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin özenli müdahalesiyle araçtan çıkarılan iki yaralı, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.