Adana'da faciadan dönüldü: İkiye ayrılan araçtan canlı kurtuldu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kaygan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada iki kişi araçtan sıkıştıkları halde yaralı olarak kurtarıldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde gece geç saatlerde şiddetli bir trafik kazası yaşandı. Kaza, Adnan Menderes Bulvarı Serap Aktaş Koşu Yolu mevkiinde saat 01.40 sıralarında meydana geldi.

adana-kaza.jpg

KAYGAN YOLDA KONTROLÜ KAYBETTİ

Hamdilli istikametinden şehir merkezine ilerleyen ve Seval E. kullandığı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

Kontrolden çıkan araç, yoldan çıkıp refüjde bulunan bir aydınlatma direğine şiddetle çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. Araçtaki sürücü Seval E. ve yolcu Çağatay D. enkaz içinde sıkıştı.

YARALILAR İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin özenli müdahalesiyle araçtan çıkarılan iki yaralı, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

