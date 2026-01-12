Adana'da faciadan dönüldü: İkiye ayrılan araçtan canlı kurtuldu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kaygan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada iki kişi araçtan sıkıştıkları halde yaralı olarak kurtarıldı.