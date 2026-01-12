Beylikdüzü’nde aynı yerde üst üste iki kaza

Beylikdüzü’nde aynı yerde üst üste iki kaza
Yayınlanma:
Beylikdüzü'ndeki D-100 Karayolu'nda, kaygan zeminde meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı ve araçlarda maddi hasar oluştu. Kazalar trafik akışını kısa süreli aksattı.

Beylikdüzü'nde gece saatlerinde D-100 Karayolu üzerinde birbirini takip eden iki trafik kazası meydana geldi. İlk kazada iki kişi yaralanırken, ikinci kazada ise araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İLK KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçekmece istikametinde gerçekleşti. 34 ER 3475 plakalı otomobil, kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak savruldu ve önündeki 34 KSR 382 plakalı araca arkadan çarptı. Bu çarpışmada iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası; 1 ölü, 10 yaralıİstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası; 1 ölü, 10 yaralı

Diyarbakır’da zincirleme trafik kazasıDiyarbakır’da zincirleme trafik kazası

AYNI NOKTADA İKİNCİ ÇARPIŞMA

İlk kazanın hemen ardından aynı noktada ikinci bir çarpışma daha yaşandı. Seyir halindeki 34 TEM 04 plakalı taksi ile 40 DY 407 plakalı otomobil birbirine çarptı. Bu kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da önemli hasar meydana geldi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Yaşanan bu iki kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik akışı kısa bir süre aksadı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol normale döndü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

