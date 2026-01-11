Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası
Diyarbakır-Batman kara yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Batman kara yolu, Bismil Köprüsü üzerinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 7 aracın karıştığı zincirleme kazası meydana geldi.
KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI
Kaza sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR AMBULANSLARLA HASTANELERE KALDIRILDI
Kaza nedeniyle köprüde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
