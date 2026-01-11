Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası

Diyarbakır-Batman kara yolu, Bismil Köprüsü üzerinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 7 aracın karıştığı zincirleme kazası meydana geldi.

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR AMBULANSLARLA HASTANELERE KALDIRILDI

Kaza nedeniyle köprüde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.