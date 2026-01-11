Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası

Diyarbakır-Batman kara yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Batman kara yolu, Bismil Köprüsü üzerinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 7 aracın karıştığı zincirleme kazası meydana geldi.

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR AMBULANSLARLA HASTANELERE KALDIRILDI

Kaza nedeniyle köprüde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Rüzgardan dolayı ayakta durmakta zorlandılar
AVM'de biber gazlı yer kiralama kavgası
Yarın İstanbul'da beklenen kar yağışı için İBB'den de açıklama geldi!