Şüpheli hareketler yakayı ele verdi: Yolcunun midesinden 472 gram uyuşturucu çıktı

Olay, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentin giriş noktasında gerçekleştirdiği rutin denetimler sırasında yaşandı. Durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, yabancı uyruklu bir yolcunun aşırı tedirgin hallerinden ve şüpheli hareketlerinden şüphelenerek şahsı detaylı incelemeye aldı.

64 PARÇA UYUŞTURUCU MİDEDEN ÇIKARILDI

Şüphelerin artması üzerine Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen şahsa yapılan tıbbi muayene ve röntgen çekimi sonucunda, midesinde çok sayıda yabancı cisim olduğu tespit edildi. "Kurye" olduğu belirlenen şahsın yutarak taşıdığı 64 parça halindeki uyuşturucu paketleri, doktor gözetiminde doğal yollarla vücuttan çıkarıldı. Yapılan tartımda uyuşturucunun 472 gram metamfetamin olduğu netleşti.

ZEHİR TACİRİ CEZAEVİNDE

Midesinden uyuşturucu çıkarılan yabancı uyruklu şüpheli, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyete götürüldü. Buradaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.