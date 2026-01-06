Sis kazaya davetiye çıkardı: Zincirleme kazada 1’i ağır 2 yaralı

Burdur - Ankara karayolunda, Sanayi Sitesi kavşağında, saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, yoğun sisin etkili olduğu yolda Gökhan Uç idaresindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Karayolları Şube Müdürlüğü'ne ait Hüseyin Biçer yönetimindeki kamyonete çarptı.

Yaşanan kazanın şiddetiyle savrulan kamyonet ise, önünde bekleyen Erdoğan Serttaş kontrolündeki otomobile, bu otomobil de Mehtap Kuzu yönetimindeki otomobile çarptı.

1’İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, Samet Uç araçta sıkışırken itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Samet Uç ve diğer yaralı Gökhan Uç, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Samet Uç'un durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.