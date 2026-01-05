Şanlıurfa'da 3 çocuğun öldüğü kazada kaybolan şoför Suriye'de aranacak

Kaza, Harran merkezdeki yatılı lisede okuyan çocuklarını hafta sonu tatilinin ardından okula götüren Halil Gündüz idaresindeki otomobilin, kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini öğrenip geri dönmek istediği sırada gerçekleşti. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki tahliye kanalına yuvarlandı. Araçta bulunan 18 yaşındaki Ömer Gündüz kendi çabalarıyla kurtulurken; Mustafa, Ali ve Ömer Gündüz isimli üç çocuğun cansız bedenlerine saatler süren çalışmaların ardından ulaşıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SINIRIN ÖTESİNE TAŞINIYOR

Olay gününden bu yana 156 kişilik profesyonel arama-kurtarma ekibi tarafından yürütülen çalışmalarda, sürücü Halil Gündüz’e dair herhangi bir iz bulunamadı. Bölgedeki yoğun kar yağışı ve zorlu hava koşulları ekiplerin işini güçleştirirken, tahliye kanalındaki suyun akış yönü yeni bir planlamayı beraberinde getirdi.

Otomobil sulama kanalına düşmüştü! 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Yetkililer, Gündüz’ün suyun akıntısıyla sürüklenmiş olma ihtimaline karşı arama faaliyetlerinin Suriye’nin Telabyad kenti bölümünde de devam ettirileceğini duyurdu.