Otomobil sulama kanalına düşmüştü! 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Yayınlanma:
Şanlıurfa'da sabah saatlerinde otomobil sulama kanalına düştü. Kanalda kaybolan 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşılırken babayı arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 44 yaşındaki Halil Gündüz'ün kullandığı otomobil sulama kanalına uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edilirken araçta bulunan 18 yaşındaki Ömer Gündüz, kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

sulama-kanalina-dusen-otomobildeki-baba-1086763-322529.jpg

3 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Baba Halil Gündürz ve çocukları Ömer, Mustafa ve Ali Gündüz için arama çalışması başlatılmıştı.

Ekiplerin başlattığı çalışma sonucu 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

sulama-kanalina-dusen-otomobildeki-baba-1086764-322529.jpg

BABAYI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ömer, Mustafa ve Ali Gündüz'ün cansız bedenleri sudan çıkarılırken baba Halil Gündüz'ü arama çalışmaları devam ediyor.

sulama-kanalina-dusen-otomobildeki-baba-1086744-322529.jpg

Kaza sonrası olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kanal boyu arama çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Sabah 08.00 sıralarında bir aracın sulama kanalı düşmesi nedeniyle kaza gerçekleşti. Maalesef araçta bulunan 5 kişiden sadece 1 gencimiz kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı ve onun durumu gayet iyi. İlk andan itibaren bütün ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle aracın sudan çıkarılması mümkün oldu. İş makineleriyle tam koordinasyon içinde sağladık. 3 vatandaşımızın cansız bedenlerine ulaşmış olduk. Üzüntümüz büyük, ailelerimize başsağlığı diliyorum. 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam edecek. O da aracın sürücüsü. Kanal boyunca aralıksız çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

