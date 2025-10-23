Barajlar alarm verirken! Ümraniye Belediyesi köpürte köpürte sokakları yıkadı

İstanbul genelindeki barajlardaki doluluk oranları her geçen gün azalırken AKP'li Ümraniye Belediyesi'nin sokakları köpürte köpürte yıkaması yurttaşların tepkisine neden oldu.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ SOKAKLARI KÖPÜRTE KÖPÜRTE YIKADI

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sosyal medya hesabından sokakların temizlik aracıyla değil de fırça ve köpükle yıkanmasının yer aldığı bir video paylaştı.

AKP'li Belediye Başkanı'nın "Biz yine bildiğiniz gibi" notuyla paylaştığı video çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisine yol açtı.

Barajlardaki su seviyesinin kritik düzeyde olduğunu hatırlatan bir kullanıcı Yıldırım'ın paylaşımına "Ülkede su kalmadı diye haber oluyor her gün, adam hem kış günü sokak yıkıyor bir de bir ton deterjan karıştırıyor çevreye övünüyor bir de delirmemek elde değil ya" şeklinde tepki gösterdi.

İstanbul alarm veriyor! Baraj gölü havzaları kurudu: Balık yüzen yerde inekler otluyor

"BİRAZ İSRAF OLMAMIŞ MI BAŞKANIM?"

Bir başka kullanıcı ise söz konusu uygulamaya şöyle tepki gösterdi:

"Kurak geçen bir dönemde, suyun altın kadar degerli oldugu bir dönemde. Ertesi gun arabaların hayvanlarin geçeceği insanların yere tüküreceği caddeyi yıkamak biraz israf olmamış mi başkanım?"

İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'da baraj doluluk oranlarının ise İSKİ'nin verilerine göre her geçen gün düştüğü görülüyor.

İSKİ'den paylaşılan verilere göre kent genelindeki barajlardaki su seviyesi 23 Ekim itibariyle yüzde 23.34 oranında.