İstanbul alarm veriyor! Baraj gölü havzaları kurudu: Balık yüzen yerde inekler otluyor

İstanbul'da kurak geçen yazın ardından başlayan yağışlara rağmen barajlar bir türlü istenen seviyeye ulaşmadı. İSKİ vatandaşlara uzun süredir su tüketimi konusunda dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunurken barajlardaki son durum kapıda bekleyen felaketi açıkça ortaya koydu.

BARAJ GÖLÜ HAVZALARI KURUDU

İSKİ verilerine göre geçtiğimiz Mart ayında yüzde 80'lere dayanan baraj doluluk oranı yüzde 25'in altına inerek yüzde 24.96 olarak ölçüldü.

İstanbul'da kurak geçen bahar ve yaz aylarının ardından sonbahar yağmurlarına rağmen baraj gölü havzalarında doluluk oranları her geçen gün düşüyor. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranlarının düşmesiyle baraj gölü havzalarında eskiden suyla dolu alanlar tamamen kurudu.

BALIK YÜZEN YERDE İNEKLER OTLUYOR

Büyükçekmece Baraj Gölü havzasında eskiden balıkların yüzdüğü alanlarda büyükbaş hayvanların otladığı görülürken, baraj gölü için yapılan viyadüklerin altı ise yeşil alanlara döndü.

İSTANBUL ALARM VERİYOR!

İstanbul'a su sağlayan barajların 4'ünde doluluk oranı yüzde 20'nin altına inerken, en düşük doluluk oranına sahip baraj gölü yüzde 2.65 doluluk oranıyla Kazandere barajı oldu.

İstanbul'da şu an en dolu barajı yüzde 49.74'le Elmalı barajı.

İSTANBUL'UN BARAJLARINDA DOLULUK ORANLARI

ÖMERLİ %15.76

DARLIK %38.93

ELMALI %49.74

TERKOS %30.43

ALİBEYKÖY %14.19

BÜYÜKÇEKMECE %29.68

SAZLIDERE %27.47

ISTARNACALAR %28.42

KAZANDERE %2.65

PAPUÇDERE %10.57