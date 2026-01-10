Önce yayaya sonra TIR'a çarptı! Gece yarısı feci kaza

Önce yayaya sonra TIR'a çarptı! Gece yarısı feci kaza
Yayınlanma:
Manisa'da otomobil önce yayaya ardından TIR'a arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobil önce yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, daha sonra ise bir TIR’a çarptı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. 

Ankara'da feci kaza! TIR'a arkadan çarpan sürücü olay yerinde can verdiAnkara'da feci kaza! TIR'a arkadan çarpan sürücü olay yerinde can verdi

Kaza, İzmir-Ankara kara yolunun Derbent Mahallesi yakınında gerçekleşti. İzmir yönünde seyir halinde olan 45 ACS 884 plakalı otomobili kullanan 20 yaşındaki Samet T., kontrolden çıkan aracıyla önce ismi öğrenilemeyen yayaya çarptı, ardından İsa S.'nin kullandığı 35 BMT 052 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

manisada-otomobil-yayaya-ve-tira-carp-1107374-328769.jpg

TIR'IN ALTINA GİRDİ

TIR’ın altına giren otomobilin sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Efe B. ve yaya yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

manisada-otomobil-yayaya-ve-tira-carp-1107370-328769.jpg

1'İ AĞIR ÜÇ YARALI

İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 3 yaralı, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan otomobilin çarptığı yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 

Kazayla ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!
Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Türkiye
Son dakika| Fethiye açıklarında 4.1 şiddetinde deprem!
Son dakika| Fethiye açıklarında 4.1 şiddetinde deprem!
Ankara'da feci kaza! TIR'a arkadan çarpan sürücü olay yerinde can verdi
Ankara'da feci kaza! TIR'a arkadan çarpan sürücü olay yerinde can verdi