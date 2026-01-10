Önce yayaya sonra TIR'a çarptı! Gece yarısı feci kaza

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobil önce yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, daha sonra ise bir TIR’a çarptı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Ankara'da feci kaza! TIR'a arkadan çarpan sürücü olay yerinde can verdi

Kaza, İzmir-Ankara kara yolunun Derbent Mahallesi yakınında gerçekleşti. İzmir yönünde seyir halinde olan 45 ACS 884 plakalı otomobili kullanan 20 yaşındaki Samet T., kontrolden çıkan aracıyla önce ismi öğrenilemeyen yayaya çarptı, ardından İsa S.'nin kullandığı 35 BMT 052 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

TIR'IN ALTINA GİRDİ

TIR’ın altına giren otomobilin sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Efe B. ve yaya yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

1'İ AĞIR ÜÇ YARALI

İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 3 yaralı, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan otomobilin çarptığı yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilişkin inceleme başlatıldı.