Ankara'da feci kaza! TIR'a arkadan çarpan sürücü olay yerinde can verdi

Ankara'da feci kaza! TIR'a arkadan çarpan sürücü olay yerinde can verdi
Yayınlanma:
Ankara'da otomobil sürücüsü O.K., Ankara Çevre Yolu'nda TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil TIR’a arkadan çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü O.K. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Ankara Çevre Yolu Etlik mevkisinde meydana geldi.

ankarada-tira-arkadan-carpan-otomobili-1107388-328772.jpg

TIR'IN DORSESİNİN ALTINDA KALDI

O.K.'nın kullandığı 06 EYP 871 plakalı seyir halindeki otomobil, 67 EK 377 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Dorsesi açık kalan kamyon bariyerlere çarparak durdu! Sürücü ağır yaralıDorsesi açık kalan kamyon bariyerlere çarparak durdu! Sürücü ağır yaralı

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, TOR'ın dorsesinin altına girdi. Dorsenin altına sıkışan araç, kısa sürede alev alarak yanmaya başladı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

ankarada-tira-arkadan-carpan-otomobili-1107389-328772.jpg

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü O.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ankarada-tira-arkadan-carpan-otomobili-1107382-328772.jpg

Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemelerinin ardından O.K.'nin cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!
Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Türkiye
Önce yayaya sonra TIR'a çarptı! Gece yarısı feci kaza
Önce yayaya sonra TIR'a çarptı! Gece yarısı feci kaza
Son dakika| Fethiye açıklarında 4.1 şiddetinde deprem!
Son dakika| Fethiye açıklarında 4.1 şiddetinde deprem!