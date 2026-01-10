Ankara'da feci kaza! TIR'a arkadan çarpan sürücü olay yerinde can verdi
Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil TIR’a arkadan çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü O.K. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde Ankara Çevre Yolu Etlik mevkisinde meydana geldi.
TIR'IN DORSESİNİN ALTINDA KALDI
O.K.'nın kullandığı 06 EYP 871 plakalı seyir halindeki otomobil, 67 EK 377 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Dorsesi açık kalan kamyon bariyerlere çarparak durdu! Sürücü ağır yaralı
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, TOR'ın dorsesinin altına girdi. Dorsenin altına sıkışan araç, kısa sürede alev alarak yanmaya başladı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü O.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemelerinin ardından O.K.'nin cenazesi otopsi için morga götürüldü.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)