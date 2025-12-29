Dorsesi açık kalan kamyon bariyerlere çarparak durdu! Sürücü ağır yaralı

Başakşehir'de dorsesi açık kalan kamyon bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü ağır yaralandı.

Başakşehir'de Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki hafriyat kamyonu kaza yaptı. Dorsesi açık kalan kamyon önce, SGS (Serbest Geçiş Sistemi) direğine, ardından bariyerlere çarptı.

Akşam saat 19.00 civarında meydana gelen kaza, Kuzey Marmara otoyolu Başakşehir istikametinde gerçekleşti.

KONTROLDEN ÇIKIP BARİYERLERE ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, B.T.'nin kullandığı 34 DZ 6844 plakalı hafriyat kamyonu dorsesi açık şekilde ilerlediği sırada, şoförünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle önce SGS direğine çarptı. Kontrolden çıkan kamyon daha sonra bariyerlere çarparak durdu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kamyonda sıkışan şoför B.T.'yi araçtan çıkardı.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde ağır yaralandığı belirlenen kamyon şoförü B.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

