Diyarbakır'da köprü faciası! Metrelerce yükseklikten Sinek Çayı'na düştü
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, feci bir kaza yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıktığı belirtilen otomobil Sinek Çayı’na uçtu.
Akşam saatlerinde meydana gelen kaza ilçeye bağlı Kırsal Sinek Mahallesi mevkisinde yaşandı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu otomobil, kontrolden çıkıp köprüden Sinek Çayı'na uçtu.
Otomobil sulama kanalına düşmüştü! 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ BULUNDUKLARI YERDEN ÇIKARILDI
Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yerine gelen ekipler araçta bulunan 4 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)