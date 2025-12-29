Diyarbakır'da köprü faciası! Metrelerce yükseklikten Sinek Çayı'na düştü

Yayınlanma:
Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil çaya düştü. Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, feci bir kaza yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıktığı belirtilen otomobil Sinek Çayı’na uçtu.

Akşam saatlerinde meydana gelen kaza ilçeye bağlı Kırsal Sinek Mahallesi mevkisinde yaşandı.

diyarbakirda-otomobil-kopruden-caya-dus-1086921-322610.jpg

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu otomobil, kontrolden çıkıp köprüden Sinek Çayı'na uçtu.

Otomobil sulama kanalına düşmüştü! 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldıOtomobil sulama kanalına düşmüştü! 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

diyarbakirda-otomobil-kopruden-caya-dus-1086920-322610.jpg

4 KİŞİ BULUNDUKLARI YERDEN ÇIKARILDI

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yerine gelen ekipler araçta bulunan 4 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

diyarbakirda-otomobil-kopruden-caya-dus-1086923-322610.jpg

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

