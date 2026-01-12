Kullandığı traktörün altında kaldı: Yaşamını yitirdi
Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi'nde bir traktör kazası yaşandı. Kazada kullandığı traktör üstüne devrilen 42 yaşındaki Dursun Ali Çakır hayatını kaybetti.
TRAKTÖR IRMAĞA DEVRİLDİ
Olay, akşamüzeri saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Dursun Ali Çakır'ın kullandığı traktör, direksiyonun kilitlenmesi sonucu bir ırmak kenarına devrildi. Çakır, aracın altında kalarak sıkıştı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde, Dursun Ali Çakır'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çakır'ın cenazesi, gerekli adli işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.