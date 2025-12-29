Çiftçiler traktörlerini jandarma dronundan saklıyor

Çiftçiler traktörlerini jandarma dronundan saklıyor
Yayınlanma:
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde borçlarını ödeyemeyen çiftçiler, jandarma dronlarına yakalanmamak için traktörlerini dağda bayırda gizliyor, komşu köylerde arazi kiralayarak ekipmanlarını saklıyor.

Yozgat'ın az nüfuslu ilçesi Aydıncık, son dönemde çiftçi eylemleriyle Türkiye gündemine oturdu. Kazankaya köyünde traktörlerle başlayan protestoların ardından bölge üreticisi şimdi de icra memurları ve jandarma ile köşe kapmaca oynuyor. Ürettiği patates ve soğanı maliyetinin çok altında bile satamayan çiftçiler, banka borçları nedeniyle tarlasına ve traktörüne gelen hacizlerle boğuşuyor.

17 MİLYON LİRAYA VARAN "PATATES DÖKME" CEZASI

CHP Aydıncık İlçe Başkanı ve aynı zamanda çiftçi olan Sadık Erdoğan, üreticinin düştüğü durumu anlatmak için 500 kilo patatesi yere döktüğü eylemi sonrası şoke eden bir tebligatla karşılaştı. Tarım Bakanlığından gelen yazıda, patates döktüğü için "ülkede darlık ve kıtlık yaratmak, piyasa dengesini bozmakla" suçlanan Erdoğan’a, 1 milyon 400 bin lira ile 17 milyon 200 bin lira arasında para cezası uygulanabileceği bildirildi. Erdoğan, "Asıl piyasa dengesini bozan 2.5 milyon ton patatesin tarlada kalmasına sebep olan hükümettir. Biz zaten bitmişiz, bu cezalarla bizi susturmaya çalışıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

JANDARMA DRONLA ARIYOR, KÖYLÜ BİRBİRİNE HABER UÇURUYOR

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün yazısına göre, bölgede icra takipleri o kadar yoğunlaştı ki, jandarma ekipleri hacizli traktör ve otomobilleri bulabilmek için havadan dron destekli aramalar yapmaya başladı. Köyde yaşayan çiftçiler, jandarmanın geldiğini gördüğünde "Dronla geliyorlar!" diyerek birbirine haber veriyor. Borcu olan köylüler, traktörlerine binip tarlalardan kaçarken, bazıları da yakalanmamak için araçlarını başka köylerdeki gizli depolara veya uzak arazilere saklıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

