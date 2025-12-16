Pazarda 15 lira tarlada bedava!

Yozgat’ın Aydıncık ve Çorum’un Alaca ilçelerinde üretilen, Türkiye'nin en kaliteli soğan ve patatesleri bu yıl tarlada kaldı. Artan maliyetler karşısında ezilen çiftçi, ürününü maliyetinin yarısına bile satamıyor. Marketlerde 8-15 lira arasında alıcı bulan kuru soğan, üretim merkezinde 2 liraya dahi satılamıyor.

Üreticinin sorunlarına dikkati çekmek amacıyla geçen ağustos ayı içerisinde maliyetinin altında dahi alıcı bulamadığı patatesleri köy meydanına dökerek, bedava dağıtan CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Üreticilikten başka hiçbir gelirim, mesleğim yok. Soğanlarımız tarlada. Ben aylardır bunun mücadelesini veriyorum. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Traktör eylemlerimizle, patates eylemlerimizle, soğan eylemlerimizle hiçbir neticeye varamadık” diye konuştu.

Canı çekti alamadı! Hepsi oraya koştu: Umut fakirin ekmeği ye Memet ye

"BEDAVA DEDİM GELİP ALAN OLMADI"

Erdoğan, aralık ayı ortalarına gelinmesine karşılık mağduriyetlerinin sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

“Maliyeti 7-8 lira olan soğanımızı 6 liraya satamadık, 5 liraya satamadık, 4 liraya satamadık. '2 liraya vereyim' dedim, alan olmadı. 'Bedava' dedim dün, gelip de bir çuval bile götüren olmadı. Böyle mağdur durumdayız. Bankalara borcumuz var. İşçi söktü, kesti, çuvalladı. İşçi parasını ödeyemiyoruz. Kartlarımız patladı. ‘Zor durumdayız’ diye diye, anlata anlata dilimizde tüy bitti. Bizi duyan eden yok. Artık çıkmaza girdik. Hükümeti, bizi yönetenleri ben anlayamıyorum. 55 bin kişinin katili Apo ile görüşmeye gidenler Yozgat'ta milliyetçi olan bir çiftçinin, üreticinin sesini duymaz hale gelmiş durumdalar. Ben patatesi döktüm diye 17 milyon 200 bin lira ceza kesenler; ben sesimi duyurmaya çalıştım. Onlar bana ceza kesiyor. İşçinin parasını ödeyemiyorum. İşçilerin de hepsi AK Partili. Senin AK Partili üyenin parasını ödeyemiyorum ben şimdi."

“BU DÜZEN BİZİM ELİMİZİ ARKADAN BAĞLADI”

“Turpunan şalgamınan devlet idare edilmez" çıkışıyla tanınan 70 yaşındaki Yozgatlı çiftçi Abdullah Ceylan da çiftçinin çok zor durumda olduğunu söyleyerek, “Çiftçi olarak patates olsun, soğan olsun ambarları doldurduk. Bizim malımızdan haberi olmadık bir düzen var. Bu düzen bizim elimizi arkadan bağladı. Bu düzen bizim artık geçinebilme halimizi, çiftçilikle uğraşacak halimizi bırakmadı. Şimdi bir ülkede önce adalet güçlü olacak ki halkı da bu fakirlikten, bu yoksulluktan kurtaracak. Adaletin zayıf olduğu ülkelerin halkı da zayıf olur. Devletin de bileği zayıf olur" diye konuştu.

Ceylan, "10 Maliye Bakanı, 10 Merkez Bankası Başkanı değişmesine karşın ülkenin kalkınamadığını" ifade ederek, "Sürekli yolsuzluğa, sürekli hukuksuzluğa gitti bizim işimiz. Devleti yöneten insanlarda zaten adalet, hukuk olsa biz de burada faydalanırız. Biz de adalete uyarız. Bizi perişan ettiler. 25 yıldır iktidarda olanlardan hiçbir çiftçinin bu düzenden memnun olduğunu tahmin etmiyorum. Faydası olanlar da çıksın söylesin, ‘Biz memnunuz’ diye" dedi.

"BORÇLARIMIZ VAR, ÖDEYEMİYORUZ"

"Tarlaları, tapanları bıraktıklarını, ekim yapamadıklarını" söyleyen Ceylan, şunları kaydetti: