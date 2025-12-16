Güney Kore devi Avrupa’ya adım attı: 546 milyon euroluk yatırım için hangi ülkeyi seçti?

Güney Kore devi Avrupa’ya adım attı: 546 milyon euroluk yatırım için hangi ülkeyi seçti?
Yayınlanma:
Güney Koreli devin 546 milyon euro değerindeki ilk Avrupa lastik fabrikasını nerede kuracağı bir hayli merak edilmişti. Güney Koreli lastik devi kararını verdi: Nihai sonuç öncesi seçenek aday sayısını ikiye indirmişti...

Güney Koreli lastik üreticisi Kumho Tire, Avrupa'daki ilk fabrikası için Polonya'nın Opole şehrini seçtiğini resmen doğruladı. Yatırımın değeri yaklaşık 587 milyon dolar (yaklaşık 546 milyon euro).

İşte Güney Koreli devin 546 milyon euro değerindeki ilk Avrupa lastik fabrikasını nerede kuracağının nedenleri ve detayları:

lastik6.jpg

Hatırlayalım ki, bu bahar aylarındaki bilgilere göre, Güney Koreli devin Avrupa'daki ilk fabrikası için Sırbistan ve Portekiz de yarışmadaydı . O zaman şirket, bu iki ülkenin Polonya ile birlikte yatırım için aday ülkeler olarak aktif olarak değerlendirildiğini söylemişti.

Kumho'nun açıklamasına göre, fabrika Ağustos 2028'de faaliyete geçmeyi planlıyor ve başlangıçta yıllık yaklaşık 6 milyon lastik kapasitesine sahip olacak, sonraki aşamalarda üretim kapasitesinin artırılması olasılığı da bulunuyor.

NEDEN POLONYA?

Kumho, nihai değerlendirmede konum uygunluğu, yatırım istikrarı, karlılık ve mevcut teşvikler gibi faktörleri dikkate aldı .

lastik-tamiri1.webp

Sonuç olarak, lojistik avantajları, nitelikli iş gücü, rekabetçi altyapısı, AB pazarına istikrarlı erişimi ve Polonya hükümeti tarafından sunulan cazip teşvikler nedeniyle Opole tercih edildi .

Ayrıca Kumho'nun, Avrupa'daki uzun vadeli üretim ve dağıtım planları için en uygun üs olarak Polonya'yı seçmeden önce, son karar alma aşamasında aday sayısını ikiye indirdiği belirtiliyor , ancak diğer "finalist"in kim olduğu açıklanmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

