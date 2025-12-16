Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, "Bıçak kemiğe dayandı" diyerek 19 Aralık'ta tüm Türkiye'de iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, yoksullaştıran bütçe politikalarına ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tartışmalı enflasyon rakamlarına karşı iş bırakma kararı aldı.

Genel Başkan Orhan Yıldırım, 19 Aralık Cuma günü iş bırakacaklarını açıkladı.

"KRİZİN FATURASINI BİZE KESEMEZSİNİZ"

Hükümetin ekonomi politikalarını sert sözlerle eleştiren Yıldırım, faturanın sürekli emekçiye kesilmesine tepki gösterdi. Mücadeleyi büyüteceklerini vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu krizin sebebi değiliz, bedelini de biz ödemeyeceğiz. Bu mücadeleyi yükselterek sürdüreceğiz ve hakkımızı alana kadar devam edeceğiz. 19 Aralık Cuma günü tüm kamu çalışanlarını ve emeklileri mücadelemize desteğe davet ediyoruz."

50 BİN LİRA MAAŞ, 30 BİN LİRA KİRA!

Büyükşehirlerde yaşamanın imkansız hale geldiğini vurgulayan Yıldırım, memurun cebindeki yangını rakamlarla anlattı. "En düşük memur maaşı 50 bin lira ama kiralar 25-30 bin liradan başlıyor" diyen Yıldırım, bu şartlarda tek maaşla geçinmenin ve verimli hizmet üretmenin hayal olduğunu söyledi.

Yıldırım ayrıca, "Tüm çalışanlar artık eskiye göre daha kötü yaşıyor. Doğalgazı ve elektriği kısmak zorunda kalıyor" diyerek yaşanan dramı gözler önüne serdi.

MECLİS'E GİDECEKLER

Eylem günü adres de belli oldu. Kamu emekçileri Cuma günü saat 14.00’te TBMM önünde toplanarak taleplerini haykıracak. Sendikanın öne çıkan talepleri şunları:

Yoksulluk sınırının üzerinde maaş,

Gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi,

Yılda dört ikramiye ve kira yardımı.

Yıldırım, diğer konfederasyonlara da "birlikte mücadele" çağrısı yaptıklarını ancak olumlu dönüş alamadıklarını belirterek, "Onlara da saygı duyuyoruz ama biz mücadelemizi öreceğiz" mesajını verdi.