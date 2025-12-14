Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Memur-Sen Erdoğan'la görüştü, ne istediklerini iletti

Ek zam düzenlemesi, 2026 Yılı Bütçesi’nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında teklife eklenmişti.

Düzenleme halen teklifin içinde yer alırken, şu anda Genel Kurul’da bakanlıkların bütçeleri görüşülüyor. Önümüzdeki haftanın sonuna doğru ise teklifin maddelerinin ele alınması bekleniyor.

Tartışmalara neden olan maddenin de bu süreçte Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maddenin çekilmesi yönünde talimat verdiği belirtilirken, düzenlemenin tamamen mi geri çekileceği yoksa bazı kariyer meslek mensuplarıyla mı sınırlandırılacağı, Genel Kurul görüşmeleri sırasında netlik kazanacak.

Asgari ücretten daha acı bu gerçek: Sayıları arttı

ALİ YALÇIN–ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Bu tartışmalar sürerken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme dikkat çekti. Yalçın, görüşmeye ilişkin olarak, “Çalışma hayatının güncel konuları ile köklü sorunlarının çözümü için görüşmelerimiz ve gayretimiz sürecektir” demekle yetindi.

“KARİYER ZAMMI YERİNE SEYYANEN ZAM” ÇAĞRISI

Memur-Sen bu konuda bazı unvanlarda “kariyer zammının” ihtiyaç olduğunu ancak herkese seyyanen zam yapılması gerektiğini belirtiyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, daha önceki açıklamasında, “Kamuda kariyer zammı olarak adlandırılan, plan bütçeden geçen ama geri çekildiği ifade edilen zam düzenlemesi içinde, bazı ünvanlar için ihtiyaç olan iyileştirmeye karşı çıkılmamalı ama eş değer olarak tüm kamu görevlilerine/emeklilerine de seyyanen zam yapılmalıdır” demişti.

Çalışma Bakanı'ndan asgari ücret açıklaması!

GÖRÜŞLER ERDOĞAN’A İLETİLDİ

Yalçın’ın bu görüşlerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da ilettiği belirtiliyor.

Bu arada Memur-Sen Başkanlar Kurulu da, “Bütün kamu görevlilerine ve emeklilerine öncelikle 2026 Ocak ayında seyyanen zam verilerek, kamuda farklı statüler arasında oluşan maaş/ücret çarpıklığının giderilmesi gerektiğini belirtiyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Memur-Sen, kamu hizmetine girişten emeklilik sistemine kadar kapsayıcı şekilde kamu personel reformu yapılmasını, tek taraflı düzenlemelerden kaçınılmasını, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası’nda kapsamlı değişiklik yapılmasını istemişti. Görüşmede, kamu personel rejiminde gelecek yıl içerisinde kapsamlı bir düzenleme yapılması konusunun da ele alındığı belirtiliyor.