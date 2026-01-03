Koç Holding’e bağlı Divan Talya, uzun süren yenileme sürecinin ardından yeniden misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Antalya’nın ilk 5 yıldızlı oteli olma özelliğini taşıyan tesis, yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım ile baştan aşağı yenilendi.

VEHBİ KOÇ 30 YIL ÖNCE 609 NUMARALI ODADA VEFAT ETMİŞTİ

Divan Talya, 25 Şubat 1996’da Vehbi Koç’un vefat ettiği otel olarak da hafızalarda yer etmişti. Koç Holding Kurucusu Vehbi Koç 1996 yılında 95 yaşındayken Divan Talya'nın 609 numaralı odasında vefat etmişti.

Vehbi Koç'un 95 yaşında 609 numaralı odasında vefat ettiği otelde flaş atama

EN PRESTİJLİ OTEL

Antalya’nın turizm tarihinde bir dönüm noktası olan otel, yıllarca şehrin en prestijli konaklama merkezlerinden biri oldu. Yenileme çalışmalarına başlanabilmesi için 8 yıl boyunca mahkeme onayı beklendi.

100 MİLYON DOLAR HARCANDI

2021’de eski bina yıkıldı ve aynı arazide yeni otelin inşaatı başladı.

Koç Holding, süreç boyunca 100 milyon doların üzerinde maliyet üstlendi.

Haziran 2025’te Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, ek 20 milyon dolarlık bütçe ayrıldığı ve sermaye artırımına gidildiği duyuruldu.

Divan Otelleri Merkez Satış ve Pazarlama Direktörü Balcan Oğuz, otelin Nisan 2026’da açılmasının planlandığını açıkladı. Yenilenen tesisin “premium” özelliklerle hizmet vereceği ve Antalya turizmine yeniden prestij kazandıracağı vurgulandı.

KOÇ GRUBU İŞLETECEK

Otel, Koç Grubu’na bağlı Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. tarafından işletilecek.

Divan Talya’nın yeniden açılması, Antalya turizmi için sembolik bir dönüm noktası.

Koç Grubu’nun turizm sektörüne verdiği önemi hem de şehrin lüks otel kapasitesinin güçlenmesini gösteriyor.

YENİLENEN KONSEPTİ:

Modern mimari: Eski yapının yerine çağdaş çizgilere sahip, deniz manzaralı geniş odalarla donatılmış yeni bina.

Premium hizmetler: Spa, wellness merkezi, açık ve kapalı havuzlar, özel plaj alanı.

Gastronomi: Divan markasının imzası olan restoranlar, dünya mutfağı ve yerel lezzetler.

Toplantı ve etkinlik salonları: İş dünyası ve özel organizasyonlar için modern donanımlı alanlar.

Sürdürülebilirlik: Enerji verimliliği ve çevre dostu uygulamalar ön planda.

DİVAN TALYA ODA FİYATI NE KADAR?

Henüz resmi fiyatlar açıklanmadı ancak sektör uzmanları, Divan Talya’nın Antalya’daki üst segment otellerle aynı seviyede konumlanacağını öngörüyor.

Yani gecelik konaklama ücretlerinin premium segmentte, yüksek sezonlarda 500–700 dolar aralığında olabileceği tahmin ediliyor.