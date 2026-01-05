Euro aşağı doğru hızla iniyor!

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar döviz kurlarındaki hareketliliği araştırıyor. Elinde döviz bulunduran ve bozdurmayı düşünenler güncel Euro, dolar fiyatlamalarını takip ediyor.

Ekonomik ve finansal kararları doğrudan etkileyen, döviz kurlarında dalgalı bir seyir hakim.

Döviz kurlarında hareketlilik Euro'da büyük kayıp getirirken doları yukarı çekti.

Euro rekor kırdı: 50 TL'yi aştı!

DOLARI OLANLAR DİKKAT!

Euro yeni yılın ilk günlerinde dikkat çeken bir düşüş yaşıyor. Dolar tam tersi bir ivme kazandı.

Euro kurunun tersine yükselişe geçen dolar kritik 43 lira eşiğini geçti. Böylece 2026'yı 43 lira olarak karşıladı ve tahminleri doğruladı.

Euro ise yılın ikinci gününde TL karşısında geçen haftayı yüzde 22'lik kayıpla kapatırken, düşüşünü yeni haftada da sürdürdü.

Goldman 43 TL olacak demişti: Dolar yükseliyor

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Alım satım yapacaklar kurdaki hareketliliği merak ediyor.

"Euro kaç TL oldu?", "Dolar ne olacak?" sorularına yanıt ararken güncel dolar, Euro 5 Ocak gününün ilk saatlerinde tablosu şu şekilde:

ABD Doları % 0,04

ALIŞ(TL) 43,0370

SATIŞ(TL) 43,0425

Euro % -0,21

ALIŞ(TL) 50,2883

SATIŞ(TL) 50,3470

İngiliz Sterlini % -0,14

ALIŞ(TL) 57,7908

SATIŞ(TL) 57,8605

FED KARARI ETKİSİ

Küresel piyasalarda ise Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz karı etkili oldu. Fed'in kararına odaklanan piyasalar beklentiler doğrultusunda gelen faiz kararı ile rahat bir nefes aldı. Fed 25 baz puan indirime gitti.

Piyasa beklentilerinin aksine bir kararın gelmesi endişe yaratıyordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi konusunda Powell'a olan baskısı biliniyor.

İslam Memiş açıkladı: ABD'nin Venezuela saldırısı piyasayı nasıl etkiler?

Faizin sabit tutulması hem piyasa beklentilerinin dışında hem Trump-Powell gerilimini tırmandırma potansiyeline sahip olacaktı.

Öte yandan ABD'nin Venezuela'ya saldırısının piyasalara etkisi merak ediliyordu. Saldırının ardından ilk işlem gününde altın ve gümüş yükseldi.