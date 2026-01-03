İslam Memiş açıkladı: ABD'nin Venezuela saldırısı piyasayı nasıl etkiler?

3 Ocak 2026 gece yarısı, ABD ordusu "uyuşturucu kaçakçılığı" ve "terör" suçlamalarını bahane ederek dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan Venezuela’ya saldırı başlattı. Trump’ın Mar-a-Lago’dan yaptığı "Maduro yakalandı" açıklaması, yeni bir küresel kaosun fitilini ateşledi. Venezuela yönetimi "yaşam kanıtı" isterken, piyasalar şimdiden en kötü senaryoyu fiyatlamaya başladı.

Son Dakika | Türkiye'den Venezuela açıklaması!

Dünya çapında yankı uyandırırken piyasaların tepkisi merak edilirken dikkat çeken bir açıklama geldi.

İSLAM MEMİŞ'TEN ÇARPICI İDDİA: "ANLAŞMALI BİR OPERASYON"

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaşanan bu süreci "yeni bir dünya paylaşımı" olarak nitelendirdi. Memiş'e göre bu işgal, küresel devlerin masa başında vardığı bir uzlaşmanın sonucu olabilir:

İşgal haberiyle birlikte "güvenli liman" arayışı hız kazandı. Memiş, yatırımcıyı şu iki noktaya odaklanmaya çağırdı:

Altın: ABD’nin (Fed) para politikalarına ve askeri agresifliğine endeksli kalmaya devam edecek.

Gümüş: Endüstriyel talebi ve Çin’in piyasa hakimiyeti nedeniyle gümüşte "sözü Çin söyleyecek."

İslam Memiş şunları kaydetti:

"ABD’nin hızlı ve kısa süren operasyonu küresel piyasaları şimdilik çok etkilemez.

Çünkü içerde ve dışarda anlaşmalı bir operasyon olduğunu düşünüyorum.

ABD, Çin ve Rusya anlaşmış gibi

İçerde de Maduro’nun teslim edildiği çok belli

Şimdi sırada İran’ı takip etmeli

Orda da kanlı olmayan bir müdahale olabilir

Sonra Mısır ve devamı gelir.

Altın da sözü ABD

Gümüş de sözü ÇİN söyler.

Altın için ABD’yi

Gümüş için ÇİN’i takip edersiniz"

AKARYAKITA ZAMMI MI GELECEK?

Venezuela, dünyadaki kanıtlanmış petrol rezervlerinin zirvesinde yer alıyor. Bu bölgedeki her patlama, küresel petrol fiyatlarının (Brent) anında fırlaması demek.

Venezuela için AB'den ilk açıklama!

Enerji Krizi: Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde petrolün artması; doğrudan akaryakıt zammı, dolaylı olarak da iğneden ipliğe her şeye zam anlamına geliyor.

Mutfaktaki Yangın: Ulaşım maliyetleri arttığında, market rafındaki domatesin de pazardaki limonu da fiyatı katlanacak.