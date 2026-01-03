Son Dakika | Türkiye'den Venezuela açıklaması!

ABD, Venezuela'yı bombalayıp liderleri Maduro'yu da esir aldı. Maduro'nun ne durumda olduğuna dair resmi bir açıklama olmasa da ABD'de olduğu düşünülüyor. ABD Adalet Bakanlığı, Maduro'nun New York'a getirilip 'yargılanacağını' açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'nın durumu hakkında ilk açıklamasını yaptı. Bakanlık, Maduro'nun esir alınması hakkında yorum yapmadı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Venezuela’da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Venezuela’daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız. Bu süreçte, Karakas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir."

CNN duyurdu: Devlet Başkanı Maduro'nun esir alınması birkaç gün önce onaylanmış!

NELER OLDU?

Venezuela’nın başkenti Karakas’ta gece boyunca art arda patlamalar duyuldu. Sosyal medyada farklı noktalardan alev ve yoğun duman görüntüleri paylaşıldı; bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığı, semalarda uçak sesleri duyulduğu ve Chinook tipi askerî helikopterlerin görüldüğü öne sürüldü.

Fox News ve Amerikan basını, saldırı emrinin ABD Başkanı Donald Trump’tan geldiğini yazdı.

Trump, ABD ordusuna kara harekâtı yetkisi verdiğini duyurdu; Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in esir alındığını duyurdu.

Venezuela hükûmeti, Karakas’la birlikte Miranda, Aragua ve La Guaira’da sivil ve askerî noktaların hedef alındığını belirterek saldırıları “kınadı” ve bunun BM Şartı’ndaki egemenlik ve güç kullanma yasağına aykırı olduğunu savundu. Açıklamada, amacın “petrol ve madenler” başta olmak üzere stratejik kaynakları ele geçirmek olduğu ileri sürüldü. Maduro’nun “dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum” ilan eden kararnameyi imzaladığı, savunma planlarının devreye sokulduğu ve birliklerin konuşlandırıldığı bildirildi.

ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi, Maduro ve Flores’in New York Güney Bölgesi’nde “narko-terörizm komplosu” ve kokain ithalatı dâhil suçlamalarla yargılanacağını söyledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, “Caracas şu anda saldırı altında… OAS ve BM derhal bir araya gelmelidir” diyerek BM’ye çağrı yaptı; Küba saldırıyı kınadı, İran ve Rusya’dan da tepki geldiği bildirildi.