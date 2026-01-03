CNN duyurdu: Devlet Başkanı Maduro'nun esir alınması birkaç gün önce onaylanmış!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasına yönelik bir operasyon için birkaç gün önce onay verdiği ileri sürüldü.

CNN’e konuşan ve isimleri açıklanmayan ABD’li yetkililer, Maduro ile eşi Cilia Flores’in yakalanarak ülke dışına çıkarılmasına ilişkin bir planın Trump tarafından onaylandığını iddia etti. Yetkililer, Maduro’nun yerinin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından tespit edildiğini öne sürdü.

CNN'in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD güçleri tarafından yatak odalarından çıkarılırken sürüklendi.

Kaynaklar, çiftin operasyon esnasında uyuduklarını ve saatin gece yarısı olduğunu kaydetti.

Haberde, Trump’ın 19 Kasım’da CIA’e Venezuela’ya yönelik gizli askeri operasyon düzenleme yetkisi verdiği yönündeki iddialar da hatırlatıldı.

BAŞKENT CARACAS'TA PATLAMA SESLERİ DUYULMUŞTU

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta daha önce patlama sesleri duyulmuş, hükümet saldırılardan ABD’yi sorumlu tutmuştu. Caracas yönetimi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ülke genelinde “dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum” ilan eden kararnameyi imzaladığını açıklamıştı

ABD Başkanı Trump ise Venezuela’da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını kamuoyuna duyurmuştu.

ABD’DEN İDDİANAME AÇIKLAMASI

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında New York Güney Bölgesi’nde iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.

Trump, yüz binlerce Venezuelalının ABD’ye göçünden doğrudan Maduro’yu sorumlu tutuyor. 2013’ten bu yana yaklaşık 8 milyon kişinin Venezuela’yı terk ettiği tahmin ediliyor. Trump, kanıt sunmadan Maduro’nun “hapishaneleri ve akıl hastanelerini boşalttığını” ve bu kişileri ABD’ye gönderdiğini öne sürüyor.

UYUŞTURUCU SUÇLAMALARI

ABD yönetimi, Venezuela merkezli Tren de Aragua ve Cartel de los Soles adlı suç yapılanmalarını “yabancı terör örgütü” ilan etti. Trump, Cartel de los Soles’in doğrudan Maduro tarafından yönetildiğini iddia ediyor.