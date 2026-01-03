CNN duyurdu: Devlet Başkanı Maduro'nun esir alınması birkaç gün önce onaylanmış!

CNN duyurdu: Devlet Başkanı Maduro'nun esir alınması birkaç gün önce onaylanmış!
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ve eşinin esir alınarak ülkelerinden çıkarılmasına ilişkin planının günler öncesinde onaylandığı iddia edildi. İddiayı ABD'li CNN kanalına konuşan yetkililer bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasına yönelik bir operasyon için birkaç gün önce onay verdiği ileri sürüldü.

CNN’e konuşan ve isimleri açıklanmayan ABD’li yetkililer, Maduro ile eşi Cilia Flores’in yakalanarak ülke dışına çıkarılmasına ilişkin bir planın Trump tarafından onaylandığını iddia etti. Yetkililer, Maduro’nun yerinin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından tespit edildiğini öne sürdü.

CNN'in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD güçleri tarafından yatak odalarından çıkarılırken sürüklendi.

Kaynaklar, çiftin operasyon esnasında uyuduklarını ve saatin gece yarısı olduğunu kaydetti.

Haberde, Trump’ın 19 Kasım’da CIA’e Venezuela’ya yönelik gizli askeri operasyon düzenleme yetkisi verdiği yönündeki iddialar da hatırlatıldı.

BAŞKENT CARACAS'TA PATLAMA SESLERİ DUYULMUŞTU

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta daha önce patlama sesleri duyulmuş, hükümet saldırılardan ABD’yi sorumlu tutmuştu. Caracas yönetimi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ülke genelinde “dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum” ilan eden kararnameyi imzaladığını açıklamıştı

Son Dakika | Bombalanan Venezuela'nın lideri Maduro'dan ilk açıklamaSon Dakika | Bombalanan Venezuela'nın lideri Maduro'dan ilk açıklama

Son Dakika | ABD Venezuela'yı bombaladığını doğruladı! Saldırı emri Trump'tanSon Dakika | ABD Venezuela'yı bombaladığını doğruladı! Saldırı emri Trump'tan

.

ABD Başkanı Trump ise Venezuela’da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını kamuoyuna duyurmuştu.

ABD’DEN İDDİANAME AÇIKLAMASI

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında New York Güney Bölgesi’nde iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.

Trump, yüz binlerce Venezuelalının ABD’ye göçünden doğrudan Maduro’yu sorumlu tutuyor. 2013’ten bu yana yaklaşık 8 milyon kişinin Venezuela’yı terk ettiği tahmin ediliyor. Trump, kanıt sunmadan Maduro’nun “hapishaneleri ve akıl hastanelerini boşalttığını” ve bu kişileri ABD’ye gönderdiğini öne sürüyor.

UYUŞTURUCU SUÇLAMALARI

ABD yönetimi, Venezuela merkezli Tren de Aragua ve Cartel de los Soles adlı suç yapılanmalarını “yabancı terör örgütü” ilan etti. Trump, Cartel de los Soles’in doğrudan Maduro tarafından yönetildiğini iddia ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Dünya
Maduro'nun nasıl esir alındığı ortaya çıktı: Karısıyla birlikte yatak odasından sürüklenmiş
Maduro'nun nasıl esir alındığı ortaya çıktı: Karısıyla birlikte yatak odasından sürüklenmiş
Tarih tekerrür mü etti? ABD 36 yıl sonra yine bir Latin Amerika liderini ele geçirdi
Tarih tekerrür mü etti? ABD 36 yıl sonra yine bir Latin Amerika liderini ele geçirdi